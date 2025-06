Carlos González, experto en crianza: "Somos un reflejo para nuestros hijos, es una responsabilidad"

En el proceso de crecimiento y formación de los niños, el papel de los padres en la crianza es fundamental. Desde los primeros años de vida, la presencia activa, el amor, la guía y el ejemplo que brindan los padres moldean sus valores, su autoestima y sus habilidades para la vida. Es por ello que, muchas veces, los padres acaban siendo un espejo para sus hijos.

El pediatra Carlos González, experto en crianza, defiende en su pódcast 'Criando sin miedo' que los padres "somos un reflejo para nuestros hijos" y, por tanto, "una responsabilidad".

"No fumo porque mi padre fumaba. Y sí que leo porque mi padre leía. Y así en cierto modo construimos muchas veces nuestra vida", introduce González.

El amor que se profesa a los padres desde pequeños hace que no haya espacio para la indiferencia, las acciones que hagamos como padres van a tener su reacción. "O a favor o en contra de nuestros padres, pero casi nunca indiferentes. No podemos ser indiferentes hacia nuestros padres porque los queremos con locura", cuenta.

La importancia de los padres

Sentimientos intensos que llevan a los hijos a la imitación, pero no siempre. "La mayoría de la gente a favor de sus padres, de alguna manera imitándoles, recordándoles... Algunos en contra, porque 'no quiero ser como mi padre o como mi madre'. Pero incluso ahí hay un claro privilegio. Es decir, no decimos no quiero ser como otras personas", expone el pediatra.

Para bien o para mal, los padres son figuras fundamentales para los hijos, una responsabilidad importante que hay que saber gestionar. "No decimos no quiero ser como otras personas. La gente, algunas personas que se llegan a pelear con sus padres y dicen 'no quiero verle nunca más', 'no quiero hablar con mi padre', no tienen ese mismo falta de trato, esa misma ira contra otras personas. Los padres son importantes, para bien o para mal. Casi siempre, por suerte, para bien en nuestra vida".