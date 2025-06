Así ha escapado de la muerte un parapentista chino: absorbido por una nube | Vídeo

Peng Yujiang, un parapentista chino de 55 años, ha vivido una sorprendente historia de supervivencia . El pasado 24 de mayo esperaba disfrutar un día más del parapentismo, pero se convirtió en un viaje inesperado y de alto riesgo, donde pudo fallecer.

Tras un despegue normal, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar en las montañas Qilian (China), una intensa corriente ascendente lo llevó hasta los 8.598 metros de altitud, una altura que no queda lejos de la del monte Everest.

"Fue aterrador"

El potente viento le arrastró hacia nubes cumulonimbus, que se iban formando rápidamente. El parapentista trató de descender, pero se había quedado atrapado en el sistema de nubes. "Fue aterrador: todo a mi alrededor era blanco. Sin la brújula, no habría sabido en qué dirección iba", detalló en el China Media Group (CMG) .

Según los expertos, Peng Yujiang, se encontró con una "succión de nubes", un fenómeno poco habitual en el que las corrientes ascendentes arrastran con fuerza a los parapentistas a altitudes críticas.

Temperaturas de -40 grados

En ellas, las condiciones son extremas, pues las temperaturas puede llegar a descender hasta -40 grados y los niveles de oxígeno son muy bajos. Peng no llevaba ni máscara de oxígeno ni el equipaje necesario para soportar esas temperaturas, por lo que se formaron cristales de hielo por todo su cuerpo. "Mis manos estaban congeladas. Tenía los guantes mal cerrados y me costaba sujetar la radio", contó.

Afortunadamente y tras varios intentos, consiguió estabilizar el parapente y descender, aunque no descarta haber perdido el conocimiento en algún momento del descenso.

"No volaré por un tiempo"

"En cuanto salí de las nubes, me emocioné muchísimo porque había sobrevivido. El momento más aterrador fue cuando intenté salir de la espiral y no lo logré, y cuando la cúpula se desplomó. Todavía me da miedo pensarlo. No estoy seguro del futuro, pero por ahora definitivamente no volaré por un tiempo", reconoció el parapentista chino.

Peng Yujiang tenía la licencia de parapente B, pero no había tramitado el plan de vuelo ni solicitado, lo que le ha llevado a una sanción de seis meses.

La Asociación Provincial de Deportes Aeronáuticos de Gansu emitió un informe en el que detalla que la actividad previa al vuelo no requería permiso, y que el incidente no se pudo prever. No obstante, las autoridades chinas han abierto una investigación y han impuesto a Peng una suspensión de seis meses de toda actividad de vuelo.