La escapada veraniega perfecta está a un vuelo de distancia

Siempre es buen momento para soñar, pero el verano tiene algo especial que invita a viajar… más allá de la imaginación. No importa si buscas una escapada corta para alargar esas vacaciones que ya tienes proyectadas, o no has empezado a organizar esos días de desconexión, tan necesarios. Vueling te lleva a tu destino, y si necesitas un poco de inspiración, aquí tienes algunas de las mejores propuestas que puedes disfrutar: sol y playa o turismo urbano en algunas de las capitales más vibrantes de Europa. Tú decides.

Una isla para perderse

Si quieres sol y playa, pero con un toque diferente, perderte en una isla con Vueling es lo tuyo, ya que la filial del grupo IAG, conecta la península ibérica con las Islas Baleares y Canarias. Por eso, deja que te lleve a una isla con mucho por vivir como Gran Canaria. Aquí además encontrarás unos paisajes que mezclan la singularidad de sus dunas con el aspecto indómito de su origen volcánico, que contrastan con sus bosques frondosos y sus parques naturales en los que podrás practicar senderismo y llenarte de energía. Probar su rica gastronomía y sus vinos tan especiales es muy fácil si decides hacer una ruta por el interior y adentrarte en pueblos con encanto como Teror o Tejeda. Esta mezcla de diversidad natural con un punto de tradición es ideal para los que buscan aventura sin renunciar al descanso en pleno Atlántico.

Disfruta del color de Teror en Gran Canaria / .

Y si buscas una isla tranquila para desconectar y dejarte llevar por la vida contemplativa, en un precioso entorno natural, pon rumbo a Menorca y descubre alguna de sus calas escondidas. Porque esta isla está llena de pequeños placeres y de una enorme herencia cultural: sus calas, la Cova de s'Aigua, el poblado talayótico de Torre d’en Galmés o la Naveta des Tudons, y otras localidades como Ciutadella y su ambiente señorial o la luz de Binibeca.

Poner sabor a tu escapada menorquina es imprescindible. Cómete un pedacito de mar en alguno de sus puertos cocinado con rico aceite de oliva virgen extra producido en la isla o llénate con el sabor y la textura de sus quesos, en especial el queso de Mahón-Menorca que cuenta, desde 1985 con la Denominación de Origen Protegida.

Entre castillos y canales

Pero, si prefieres una escapada urbanita, Hamburgo, Munich y Amsterdan tienen mucho que ofrecer. Viajar a Hamburgo, con Vueling, es aterrizar en una ciudad moderna y viva, pero desconocida. No te dejes engañar por el porte señorial de su Ayuntamiento, la Iglesia barroca de San Miguel ni por la arquitectura tradicional del Barrio de Deichstrasse, porque encontrarás barrios alternativos como el de Sternschanze, el de Mönckebergstraße, el céntrico Neustadt o el de Sankt Pauli, que guarda recuerdos de los comienzos los Beatles antes de convertirse en ídolos, y donde también podrás visitar un antiguo submarino si entras en el U-Boot Museum.

De la arquitectura de Hamburgo destacan edificios tan emblemáticos como el Chilehaus o el Elbphilharmonie, un proyecto realizado por el prestigioso estudio de arquitectos Herzog & de Meuron. Muy cerca tienes su gran puerto, y si quieres algo relajante y menos bullicioso, acércate al Lago Alster, para después perderte por los canales del barrio de Speicherstadt y sus antiguos edificios de ladrillo construidos como almacenes, que hoy es una de las zonas con más encanto de la ciudad.

Un paseo por Múnich / .

Sin salir de Alemania, Múnich es una buena opción para una escapada corta veraniega en un destino urbano rodeado de naturaleza o como punto de partida para visitar los Alpes y alguno de los castillos más cercanos a la ciudad. Vibra con su pasión por los coches, y adelántate al Oktoberfest en alguna de sus cervecerías de la Torre China y el Seehaus. Y mientras paseas por su Marienplatz, una de las plazas más bellas del país, recorre su casco histórico, escaparate de la arquitectura bávara y refréscate en el Jardín Inglés, donde además ¡podrás surfear la ola del Eisbach!

Vueling, te lleva a otro de los destinos más deseados de Europa: Amsterdam. Te suena, ¿verdad? Esta ciudad joven y vibrante tiene la mezcla perfecta de escapada cultural y urbana para colarse en tus planes de verano, por sus museos, sus canales, junto con las terrazas y parques que llenan la ciudad de color. Y si quieres alargar la visita, será el punto de partida perfecto para hacer excursiones a otras localidades cercanas como Zaanse Schans o Utrecht.

De excursión a los molinos en Zaanse cerca de Amsterdam / .

Estos son solo cinco ejemplos con los puedes soñar, de entre los cerca de 90 destinos que ofrece Vueling desde Barcelona. Estás a tiempo de volar a tu escapada veraniega.