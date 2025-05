Un estadounidense acude a un restaurante del chef José Andrés y se lleva una decepción con la comida española: "Esto no es auténtico en absoluto"

La gastronomía española es conocida por ser una de las mejores del mundo. Por ello, son muchos los restaurantes y chefs españoles que se consagran en la alta cocina mundial y consiguen compartir sus platos en todo el mundo.

Sin embargo, los platos típicos de España, como las tapas, la paella o la tortilla de patatas, no se han popularizado a nivel mundial de la misma forma que lo ha hecho la gastronomía italiana con la pizza y la pasta, o la japonesa con el sushi.

Sea por el motivo que sea, resulta difícil encontrar un restaurante de cocina española en el extranjero que realmente consiga asemejarse a uno del territorio español. Así lo ha confirmado el 'influencer' Larry Shy Guy, un estadounidense enamorado de la cultura española.

Restaurante de comida española en EEUU

El creador de contenido, que ha visitado España varias veces, ha querido pasarse por el restaurante Bazaar Meat, del chef asturiano José Andrés, ubicado en Las Vegas (Nevada). De esta forma, el estadounidense comprueba en el vídeo si el local se acerca a la calidad de la comida de España.

Para hacerlo, Larry pide un plato de jamón acompañado por pan con tomate, unas patatas bravas y un chuletón de dos kilos. Al principio del vídeo, asegura que aún no ha podido "encontrar buena comida española en los Estados Unidos". La cena empieza bien, con una cerveza española en la mesa.

La valoración de los platos

Primero, el 'tiktoker' comenta que el jamón está seco: "No suda, no brilla, el sabor es bueno, probablemente el mejor que he probado en EEUU, pero comparado con España es normal". También cree que está cortado en trozos demasiado pequeños, aunque algunos usuarios le han dicho que al haberse cortado a mano sí se sirve así.

El estadounidense también comenta que ha pedido aceite y sal aparte, ya que no le habían servido. Respecto al aceite de oliva, se da cuenta de que es de California, algo que le decepciona: "Debería ser de España, concretamente de Jaén", asegura.

Las patatas bravas tienen una presentación muy distinta "parecen del McDonalds", afirma Larry, a lo que añade: "Estamos tratando de enseñar a la gente en los EEUU lo que es la verdadera comida española, pero esto no es auténtico en absoluto".

Respecto al chuletón, el estadounidense afirma que tiene buen sabor, aunque el de España es mejor. Al final del vídeo, el creador de contenido muestra la cuenta. En total, la cena le ha costado 462, 22 dólares.