Una argentina alucina con Barcelona: "Me parece una ciudad pedorrísima"

Barcelona es una de las ciudades más visitadas de todo el país. La variedad cultural y gastronómica, sumadas al buen tiempo y su localización costera, invitan a muchos extranjeros a visitar la capital catalana o, incluso, plantearse la posibilidad de trasladarse a vivir aquí.

Algunas de estas características, sumadas a la singular planificación urbanística de la ciudad, sorprenden a aquellos que pisan la Ciudad Condal por primera vez. Es el caso de la 'tiktoker' argentina @juliherstic quien, en su segundo día viviendo en Barcelona, alucinaba con algunos aspectos de la ciudad.

"Me parece una ciudad pedorrísima"

En el vídeo, publicado hace varios meses, Juli explica, en tono de broma, que Barcelona le parece "una ciudad pedorrísima". Después de vivir durante un día en la capital catalana, la 'tiktoker' contaba algunos detalles que le llamaron la atención a las pocas horas de aterrizar en Barcelona.

Por una parte, destacaba el desnivel de algunas calles como un aspecto que le sorprendía: "Estoy yendo a almorzar a la casa de una amiga y me hubiese encantado que me diga que es en subida porque no me hubiese bañado, porque ya estoy chivando [sudando]".

Sin embargo, también explicaba que la ciudad tiene pequeños detalles que le gustan, como las escaleras mecánicas en aquellas zonas con subidas considerables.

Málaga, mejor opción

Tras menos de 48 horas en la ciudad, la 'influencer' argentina ya definía Barcelona como "una ciudad muy grande, muy apabullante" y explicaba que tenía ganas de buscar trabajo en otro lugar más pequeño y con menos gente.

La localidad que ahora cree que es más adecuada para vivir y buscar trabajo es la ciudad andaluza de Málaga, donde actualmente reside, después de abandonar la capital catalana.

Otra opinión después de cinco meses

Tras haber pasado prácticamente medio año viviendo y trabajando en Barcelona, la 'tiktoker' explica que ahora "está muy feliz con toda la experiencia que tuvo estos 5 meses" y que considera probable "que en algún futuro vuelva".

Aun así, Juli explica que "necesitaba otra vez algo nuevo": sumergirse "otra vez en lo desconocido". Por ello decidió, hace menos de una semana, tomar la decisión que ya planteaba en su segundo día viviendo en Barcelona y marcharse a Málaga.

Tras unos días en la ciudad andaluza, sigue acordándose de Barcelona, y comparte con sus seguidores que es una ciudad en la que no podía tener la tranquilidad que quería: "al tener tanta oferta de absolutamente todo, es como que me invita a estar ahí, me invita a salir, no puedo decir que no".