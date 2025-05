Soy entrenador personal y estas son las zapatillas que nunca debes usar para ir al gimnasio

Las zapatillas son una pieza muy importante para realizar ejercicio físico de la forma más segura posible. Aparte de aportar comodidad, el calzado varía en función del deporte que se practique y es esencial para evitar lesiones y potenciar el rendimiento.

Con la infinita oferta de zapatillas deportivas que ofrecen las principales marcas del sector, hay calzados para todo tipo de ejercicios. Los diseñadores también se basan en los estudios científicos de medicina deportiva, entre otros, para que influyan positivamente en tus ejercicios.

Es importante tener en cuenta que unas zapatillas creadas para realizar una función en concreto, pueden no ser útiles para llevar a cabo otras acciones. Por ello, es importante seguir los consejos de los expertos y comprar un calzado que corresponda con la especialidad que uno práctica.

No usar estas zapatillas

En un vídeo publicado en Instagram, el entrenador personal Alberto Cara muestra cuál es el calzado correcto para los ejercicios de fuerza. "No uses nunca zapatillas de correr para ir al gimnasio", advierte el experto. Si uno va al gimnasio a hacer ejercicios de fuerza, y no correr, este tipo de calzado no es el correcto.

"Este tipo de zapatillas están diseñadas para amortiguar impactos y la amortiguación en el entrenamiento de fuerza no solo es inútil, sino que puede ser perjudicial", cuenta el entrenador. Los motivos principales son que absorben parte de la fuerza que se ejerce contra el suelo y que quita estabilidad, algo esencial para estos ejercicios.

El calzado perfecto para los ejercicios de fuerza

"Cualquier calzado que tenga una suela plana, firme y sin amortiguación", cuenta Alberto Cara. Las zapatillas informales de vestir como Converse, Vans o minimalistas son ideales, pues dan estabilidad y permiten emplear toda la fuerza posible. De hecho, entrenar descalzo sería lo ideal si el gimnasio lo permitiera.

Para hacer sentadillas o pesos con sentadillas, el calzado específico para halterofilia es perfecto, sobre todo si uno tiene poca movilidad de tobillo. "Lo importante es que te den estabilidad y conexión con el suelo", afirma el entrenador.