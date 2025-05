Una tiktoker de 32 años revela cómo ha conseguido pagar la hipoteca y la gente alucina: "Este es el mayor precio que uno puede pagar"

El mercado de la vivienda ha experimentado durante los últimos años un encarecimiento que dificulta su accesibilidad. Tanto los alquileres como las ventas han levantado quejas de la población, que ven imposible pagarse un piso.

Hipotecarse es una alternativa que muchos barajan, pero eso implica pagar durante muchos años, normalmente más de una década, para terminar de pagar el piso comprado. Sin embargo, hay excepciones si se cambia el estilo de vida.

Una creadora de contenido británica (@diaryofacheapskate) muestra como, a sus 32 años, ya ha conseguido pagar su hipoteca. En su descripción, la 'influencer' se define como una fanática de vivir la vida frugalmente, reutilizar y los trucos baratos.

Esta experta en ahorro ha publicado un vídeo en Tiktok en el que muestra cómo son sus comidas, preparadas para ahorrar un poco cada día. No obstante, en los comentarios son muchos los que no están de acuerdo con este estilo de vida.

Las curiosas comidas para ahorrar

Para empezar el día, la mujer desayuna leche con galletas. "Como esto prácticamente cada mañana, pero estoy intentando usar menos leche para ahorrar un poco más de dinero", asegura. Para hacerlo, aboca un poco de leche en el bol y lo termina de llenar con agua, un gesto que ha dejado atónitos a los usuarios.

"Tirar agua en la leche es diabólico", comenta Becca en los comentarios. Para comer, la experta en ahorro cocina patatas al microondas -en vez del horno- y detalla que no tira las que están mal, simplemente quita la parte dañada. Estas las acompaña con unos pocos garbanzos con atún, mantequilla y mayonesa; también un poco de ensalada que había caducado dos días antes.

Para la cena, su hija de nueve años hace unas pizzas caseras. "Todo el mundo se centra en el desayuno, pero ignoran que su hija ha hecho la pizza ella sola, impresionante!", señala Diana en los comentarios.

¿Compensan estos ahorros?

Los usuarios debaten sobre si vale la pena llevar una vida así: "Que alguien le diga que la guerra ha terminado", comenta LD. "La vida es muy corta para hacer esto, no te llevas el dinero contigo cuando te vas", dice Amelia.

Otros se han centrado en sí es saludable o no llevar este tipo de dieta, especialmente el desayuno y la comida, que carecen de nutrientes: "Pagarás el precio en tu salud. Este es el mayor precio que uno puede pagar", advierte Sylvie. Aunque otros piensan que no está tan mal: "No creo que esta dieta sea dañina, yo comería más proteína, pero no lo considero poco saludable", comenta Ali.