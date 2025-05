El pediatra Carlos González alerta sobre ridiculizar a los hijos: "¿Quieres que te quieran sin habértelo merecido?"

Muchas veces, sin intención, los padres utilizan la burla o la ridiculización como forma de corrección en la crianza. Algo que puede tener un impacto negativo en su autoestima y consecuencias en la relación padres-hijo.

"Todo el mundo dirá que no lo hace, pero es más habitual de lo que creemos", dice el pediatra Carlos González, que invita a reflexionar y evitarlo en su pódcast 'Criando sin Miedo'.

"Los hijos te van a querer hagas lo que hagas", reflexiona. "Te van a respetar y te van a imitar incluso. Aunque les grites, aunque les castigues, aunque les insultes, aunque les ridiculices...".

En tono de broma, o casi de manera inconsciente, muchos padres acaban ridiculizando a sus hijos para corregirles ciertas actitudes que no deberían hacer. "¿Ridiculizar a mis hijos? ¿Insultarles? Sí, lo hacemos. Los ridiculizamos a veces", asegura el pediatra, que acto seguido da algunos ejemplos de ello: "¡Uy, que vergüenza! Pareces un niño pequeño llorando. Ay fíjate que rabieta... es que no sabes, es que no sé qué..."

El amor entre padres e hijos es incondicional. Y eso hace que los malos momentos o ciertas actitudes acaben siendo olvidadas. "Nos van a querer a pesar de todo, pero ¿de verdad quieres que te quieran sin habértelo merecido?", se pregunta González.

Apoyar y confiar en los hijos

Es importante darse cuenta de este tipo de actitudes para poder evitarlas. Corregir a los hijos a base de burlas puede acabar generando un distanciamiento entre padres e hijos, haciendo a los pequeños menos propensos a hablar y contar cosas importantes a los hijos. Por ello, muchos educadores recomiendan una comunicación más abierta y respetuosa, demostrarles que se les apoya y que se confía en sus habilidades.

"Cuando comprendí que mis hijos me iban a querer, hiciera lo que hiciera, pensé que debía dedicar el resto de mi vida a intentar hacerme digno de ese cariño que mis hijos me iban a dar de todos modos, de ese cariño que mis hijos me iban a dar gratis", confiesa Carlos González.