¿Qué hacer si tu hijo pega a otros niños? La reflexión del pediatra Carlos González: "No te puedes sentar en un banco del parque..."

Muchos padres y madres se encuentran con que su hijo pega a otros niños. Una situación que puede generar angustia y confusión, pues a nadie le gusta ver a su hijo comportarse de manera agresiva en la escuela, en el parque o en casa. Un problema que se puede establecer como un patrón de comportamiento, una necesidad de reclamar atención y marcar territorio a través de la violencia.

Ha hablado de esta cuestión el pediatra Carlos González en su pódcast 'Criando sin Miedo', en donde ha expuesto algunas recomendaciones. "¿Qué hacer si tu hijo pega a otros niños? Primero, si sabes que tu hijo es propenso a hacer estas cosas - hay niños más propensos que otros -, hay que estar vigilante", ha empezado diciendo.

Los padres, un modelo para sus hijos

"No te puedes sentar en un banco del parque y ponerte a leer el periódico cuando sabes que muchas veces tu hijo pega a otros", manifiesta González. "Tienes que estar allí, tienes que estar cerca y algunas veces, en el momento que esté a punto, ¡zas! corres y le sujetas la mano y lo has evitado", explica.

Hay que tener en cuenta que los padres son un modelo para sus hijos. Las conductas que tienen, su manera de relacionarse y su forma de manejar las emociones las han asimilado de sus padres. Si un niño pega a otro no es que haya visto eso en casa, pero sí podría influir que haya visto situaciones de baja tolerancia a la frustración en sus padres.

Está claro que no siempre se llega a tiempo de evitar una agresión del hijo: "Otras veces no llegarás a tiempo. Entonces, primero hay que separarlos, por supuesto. Segundo, consolar al niño que ha sido golpeado: 'perdona, cariño, ¿te han hecho daño? Es que mi hijo es pequeño y a veces pega. Lo siento mucho'", cuenta el pediatra.

Aprender cómo hay que pedir perdón

Muchas veces los niños pegan porque no conocen otra forma de resolver algunas situaciones. Por eso, explica González, es importante que vean que está mal: "Tienes que hacer eso, por una parte porque si no se va enfadar la madre del otro niño, y por otra parte para que tu hijo lo vea. Es decir, no se trata de obligar a tu hijo a pedir perdón, cosa que a lo mejor no hace. Se trata de pedir tú perdón en nombre de tu hijo porque eso sí lo puedes hacer y sólo depende de ti y tu hijo lo está viendo".

"Poco a poco está aprendiendo cuál es la manera correcta de pedir perdón porque te ve a ti hacerlo", concluye Carlos González. En estas situaciones, es importante enseñar a los hijos alternativas de comportamiento y herramientas y habilidades que puedan aplicar en el día a día y en todo tipo de relaciones.