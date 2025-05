¿Cuánta agua consume ChatGPT? Un científico hace sus cálculos

El debate sobre el impacto ambiental de la Inteligencia Artificial (IA) ha ganado protagonismo en los últimos años, especialmente con el auge de herramientas como ChatGPT.En este contexto, el científico Andy Masley -exprofesor de Física y director de la entidad sin ánimo de lucro Effective Altruism DC- ha publicado una newsletter en la que analiza con detalle cuánta energía y agua consume el uso de esta tecnología. Su conclusión es clara: el impacto es mínimo y, en muchos casos, irrelevante, según sus cálculos, diferentes a los que hace National Geographic.

Según Masley, una consulta promedio a ChatGPT consume aproximadamente 3 vatios-hora (Wh) de energía. "Esta cifra es unas diez veces superior a la de una búsqueda en Google", admite el científico, pero aclara que se trata de una estimación conservadora, utilizada intencionadamente para "ser comprensivo con los críticos de ChatGPT".

Para ilustrar ese consumo, Masley lo compara con situaciones cotidianas: "Con esos 3 Wh, puedes dejar encendida una bombilla incandescente durante tres minutos, usar el microondas durante diez segundos o pasar la aspiradora durante ese mismo tiempo". A pesar de tratarse de una herramienta computacional avanzada, el consumo energético de ChatGPT se mantiene dentro de una escala muy baja, según insiste Masley.

Además de la energía, Masley aborda en su newsletter el tema del agua. Explica que casi toda la electricidad generada en Estados Unidos implica calentar agua para producir vapor. Esto significa que cada vez que usamos electricidad -incluido para interactuar con ChatGPT- hay un consumo indirecto de agua. Aun así, Masley subraya que "el agua utilizada por una sola consulta a ChatGPT es insignificante", y añade que muchas personas no son conscientes de cuánta agua se utiliza cada día en la red eléctrica. En su cálculo, el investigador señala que "la red eléctrica estadounidense utiliza 219 billones de litros de agua al año" y una interacción con esta Ia representa "apenas una gota dentro de ese océano".

Algunos críticos sostienen que, aunque el consumo individual sea bajo, el uso masivo de inteligencia artificial podría tener un gran impacto global. Masley rechaza esta idea en su análisis: "Si decido no volar a Europa, me ahorro el equivalente energético de 3.500.000 consultas a ChatGPT". El científico también menciona otras comparaciones. "Ser vegano durante un año tiene más impacto climático que no usar ChatGPT 400.000 veces", afirma. Por ello, considera que, a su juicio, centrar la atención del activismo climático en este tipo de herramientas es desviar el foco de los "verdaderos retos".