El pediatra Carlos González, sobre la exposición de los niños a las pantallas: "Hasta esta edad, nada"

¿Cuánto tiempo deberían los niños pequeños pasar frente a una pantalla? ¿Deben hacerlo? Estas son algunas de las preguntas que más inquietan a padres y cuidadores en la era digital. El uso de dispositivos como tablets, smartphones y televisores se ha convertido en parte del día a día de muchas familias, pero su impacto en el desarrollo infantil genera preocupación y debate.

El pediatra Carlos González, autor de libros sobre crianza, ha hablado de este tema en su pódcast 'Criando sin miedo', alertando sobre el uso de pantallas de los niños. Más del 90% de los niños y niñas de entre cuatro y doce años ya pasa más tiempo del recomendado delante de las pantallas, alertan muchos pediatras. Un abuso que impacta de lleno en su desarrollo y provoca trastornos del sueño, problemas de salud mental o incremento de déficit de atención, entre otros.

Hasta los dos años, nada de pantallas

"La academia médica de pediatría recomienda que los niños hasta los dos años no vean nada. Cero pantallas de cualquier tipo: pequeñas, grandes, medianas, ordenadores móviles... Hasta los dos años, cero", manifiesta González.

Algunos pediatras suben esa edad a los 4 años. A partir de entonces, explican, el incremento debe ser muy gradual. De 4 a 6 años, el tiempo no debería exceder de los 20 minutos; de 7 a 9 años, de los 40 minutos, y en la franja de 10 a 12 años, de una hora al día, tiempo superado por el 98%.

"Creo que no hay exactamente evidencias pero sí que hay un fuerte consenso de los expertos de que eso podría interferir con el desarrollo de la visión", explica González. "Los niños ven desde que nacen, eso lo sabemos. Verían en el útero si no fuera porque no hay mucha luz. Pero una cosa es ver y otra es saber lo que estás viendo", reflexiona, alertando sobre cómo el uso de las pantallas pueden influir en el correcto desarrollo visual de los menores.

De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Tecnológico del Producto Infantil y del Ocio, AIJU, y la Fundación Crecer Jugando, un 71% de las familias reconoce tener dificultades para mantener la disciplina y el control en los tiempos de uso de pantallas pese a que el 96% asegura establecer normas en su uso.