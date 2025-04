¿Se puede sentir algo por otra persona estando en pareja? Esto dice la psicóloga Alicia González

Estar en una relación no garantiza que dejes de sentir atracción o interés por otras personas. Este tipo de emociones pueden generar confusión, culpa o dudas sobre el vínculo actual, pero también forman parte de la naturaleza humana.

Alicia González, psicóloga, escritora y conferenciante con casi 700 mil seguidores en redes sociales, ha manifestado en su Instagram que le llegan muchas preguntas relacionadas con este tema. ¿Me puede gustar otra persona teniendo pareja? ¿Debería entonces terminar directamente mi relación? Dudas que pueden experimentar muchas personas con pareja.

"Te puede gustar otra persona teniendo pareja y da mucho vértigo esa sensación porque la comparación nunca va a ser justa", empieza diciendo. "La persona que viene de nuevo siempre va a traer aire fresco y va a conectarte con el proceso de enamoramiento".

Cuando empiezas a sentir atracción por otra persona, cuenta la psicóloga, empiezas a experimentar sensaciones que quizá hacía mucho tiempo que no sentías. "No tengas miedo, la decisión es muy complicada porque hasta que tú te das cuenta de que otra persona te gusta la has dejado acercarse demasiado", explica.

Darse cuenta cuando ya hay algo más

Es complicado, pero es al empezar a darte cuenta cuando, aunque quizás ya sea tarde, toca reflexionar. "Esas conversaciones que tú creías que eran inocentes no lo eran, y con esto no te quiero hacer sentir culpable sino que entiendas por qué has llegado hasta este punto, ¿podrías haberlo evitado? sí, pero te reconozco que no es nada fácil", cuenta González.

"Ahora bien, esto es muy importante que lo entiendas, la pareja con la que estás no tiene por qué ser la mejor opción de tu vida", asegura la psicóloga. "Y el mundo está lleno de personas maravillosas que pueden también tener la capacidad de construir contigo la vida que deseas. Si tenemos el miedo de estar siempre perdiendo algo mejor nunca estaremos satisfechos con lo que tenemos ahora", reflexiona.

Por último, Alicia González incide en que valores lo que tienes. "Te digo entonces que te resignes, no; pero que entiendas que si en tu relación actual estás bien, te sientes satisfecha, amada, deseada y tú deseas, admiras y amas, tómate tu tiempo y valora si realmente vale la pena cortar con esa relación", concluye.