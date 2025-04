Lola Índigo cancela su concierto tras unas polémicas palabras en 'El hormiguero': así reaccionan las redes

Este lunes la cantante Lola Índigovisitó el plató de 'El hormiguero', donde mostró su enfado por las dificultades para realizar uno de sus conciertos. En el programa de Pablo Motos, la cantante andaluza aseguró que peligraba el concierto en el RCDE Stadium de Cornellà de Llobregat.

"No nos quieren dejar hacer el concierto. El alcalde de Cornellà ha decidido que no puede haber más de un evento musical al mes, y ese mes ya está Robbie Williams", contó Lola Índigo. Con más de 20.000 entradas vendidas, la cantante pidió al consistorio de la ciudad que trate de revertir la situación.

La respuesta del Ayuntamiento

Sin embargo, las formas no gustaron al alcalde y, además, este le acusó de mentir, asegurando que las declaraciones eran "inciertas, injustificadas y fuera de lugar, y por este motivo contempla emprender acciones legales".

Según el Ayuntamiento, se comunicó desde el inicio a la empresa promotora que la fecha planteada no era viable, pues se debe respetar el acuerdo con el club RCD Espanyol -que solo autoriza un evento no deportivo al mes, una vez finalizadas las competiciones deportivas-. Así como el respeto del compromiso con los vecinos del barrio y otras razones vinculadas al calendario de eventos de la ciudad.

Cancelación del evento

Finalmente, la oficina de representación de Lola Índigo, GTS Management, terminó por cancelar el concierto, previsto para el próximo 12 de julio de 2025. En un comunicado, GTS expresó su sorpresa y pesar por la situación. En él, también detallaban que se actuó con “total rigor y profesionalidad”, colaborando con el Ayuntamiento y las entidades implicadas en la explotación del recinto.

Cornellà toma medidas legales

No obstante, la polémica no termina aquí y, tal como aviso el Ayuntamiento de Cornellà, ha optado por tomar medidas legales contra la cantante. El periodista Javier de Hoyos ha podido conocer en exclusiva la versión del ayuntamiento: "Ya han emprendido medidas legales contra Lola Índigo y su equipo por lo que han dicho". Además, añade que el consistorio y su alcalde Antonio Balmón han recibido una gran cantidad de amenazas que han empeorado la situación aún más.

Las redes, divididas

Durante estos días, las cuentas de Instagram del Ayuntamiento de Cornellà se han llenado de comentarios de fans de la cantante, exigiendo explicaciones y la celebración del evento. En X, muchos expresan su rechazo a la decisión del consistorio, aunque también hay quienes la comprenden.

"Lo de los macroconciertos no hay por dónde pillarlo, de verdad. Se les dice que no, se les insiste en que no, se les argumentan esos noes y cuando ven que es un NO, lloran, "chantajean", se hacen cruces, se lamentan por los seguidores y demás", comenta una usuaria. Como contrapunto, otro dice lo siguiente: "estoy FLIPANDO con lo de Lola Índigo y el RDCE Stadium de Cornellà, o sea dice que no quieren hacer más de 1 concierto x mes por el ruido de los vecinos, entonces por qué le decís que sí desde el primer momento? Es alucinante".