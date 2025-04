Mario Alonso Puig, médico: "Decir ‘no’ no es solo rechazar algo, es abrir espacio para lo que realmente quieres"

En muchas ocasiones, la culpabilidad nos acaba arrastrando a decir que sí a tareas incómodas, que no nos apetecen o no nos hacen bien. Ya sea por miedo al rechazo, por no querer decepcionar o por una necesidad constante de agradar, entre otras, resulta casi imposible decir que no para muchas personas. Esto puede generar culpa, ansiedad y malestar. Saber decir 'no' y ser asertivos es una habilidad fundamental para cuidar la salud mental y mejorar la manera como nos relacionamos.

El doctor y experto en desarrollo personal Mario Alonso Puig ha ahondado en este tema recientemente. "Ser una gran persona no te produce insomnio, el sentido de culpa sí", empieza diciendo en un programa de radio de Telemadrid. "La culpa está muy metida en la sociedad, es devastador el impacto negativo que tiene. Y esto nos puede pasar en todo, 'madre mía el daño que he causado', 'madre mía que mal les va a sentar...'", añade.

Las ventajas de decir que no

"Peor todavía es la vergüenza: la culpa es por lo que una hace, vergüenza por lo que uno es. Hay personas que se avergüenzan de sí mismas, esto hace un daño horrible. Otras que se culpan y no se perdonan por un error que cometieron hace años y creen que tienen que seguir castigándose lo que les queda de vida...", cuenta Alonso Puig, que sugiere cambiar el punto de vista: "Lo mejor es que no te fijes en eso sino: Diciendo 'no' a qué le estoy diciendo 'sí'?"

Empezar a decir 'no' lleva un proceso, no es nada fácil. "Si le digo 'no' a esta persona, le estoy diciendo 'sí' a mi salud. Ponerle peso, mucho más peso, a lo que le vas a decir 'sí' que a lo que le vas a decir que no va a reducir una barbaridad el impacto... La mayor parte del estrés que padecemos viene de dentro, no de fuera", analiza el doctor.

Para comprobar las ganancias que puede comportar plantarse en ciertas situaciones, Alonso Puig sugiere lo siguiente: "imagínate que te da muchísimo miedo decir que no. Tú te pones en un papelito: ¿a qué le estoy diciendo sí? y deja que vayan saliendo cosas; te vas a dar cuenta de que vale mucho más decirle sí a ciertas cosas que decirle no a otras".

"Decir ‘no’ no es solo rechazar algo, es abrir espacio para lo que realmente quieres. No te enfoques en lo que estás negando, sino en lo que estás eligiendo. Cada vez que dices ‘no’ a algo o a alguien, estás diciendo ‘sí’ a otras cosas. Ponle más valor a lo que decides aceptar en tu vida", sintetizan en Instagram.