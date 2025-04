Marian Rojas Estapé, psiquiatra: “Cuando el amor llega, la amígdala cerebral empieza a lanzar chispas de colores y bloquea la corteza prefrontal”

Se suele decir que el amor es ciego. Capaz de nublar la lógica, alterar la percepción de la realidad y revolucionar nuestra mente. La fase de enamoramiento tiene mucha química detrás; el cerebro activa una serie de procesos neuroquímicos que liberan neurotransmisores y hormonas como la dopamina, la oxitocina y la serotonina. Es en este momento cuando estamos dominados por estas hormonas y todo parece ideal.

¿Por qué el amor nos vuelve ciegos? Esta es la pregunta que ha querido responder la psiquiatra Marian Rojas Estapé. “Mi padre tiene una frase que me encanta y dice: ‘el amor cuando llega puede ser muy ciego, pero cuando se va es muy lúcido’", arranca diciendo en un pódcast.

"Cuando el amor llega, la amígdala cerebral empieza a lanzar chispas de colores y bloquea la corteza prefrontal. Entonces, no ves", explica la experta. Es en este punto cuando el enamoramiento está en su fase más intensa. Se empiezan a liberar sustancias en el cerebro que lo que hacen es generar sentimientos intensos de felicidad, deseo y apego, alterando, claro, nuestro día a día. "No ves que tiene veinte años más, veinte años menos, es el marido de tu mejor amiga, es tu jefe… no lo ves, solo sientes”, añade Rojas Estapé.

Mucho se ha estudiado sobre el amor. Además de efectos hormonales, también tiene un gran impacto psicológico que puede mejorar el bienestar emocional de una persona, ayudando a reducir el riesgo de depresión, mejorando la autoestima y fomentando el bienestar general entre otros efectos.

Momento de reflexión

Eso sí, todo cambia cuando esa chispa se apaga o se reduce. "Cuando se baja, guau lo que ves. ¿Cómo no vi esto? ¿Cómo no vi esto otro? Mi recomendación es, en el momento que empieza la chispa dopaminérgica de la atracción, ‘me gusta, tiene algo interesante, tal’; que le dediques unos minutos a decir, ¿me conviene? Es que entonces mucha gente dice, ‘María, hombre, no me hagas esto’; pero yo le digo, es que luego es un horror, se puede convertir esto en un trauma”, analiza Rojas Estapé.

De esta manera, la psiquiatra recomienda que, al detectar que empieza el enamoramiento, cuando aún no estás en su fase más potente, busques un momento para reflexionar y ponerlo todo en una balanza. Lógicamente, este es uno de los pasos más complicados en un sentimiento tan fuerte y complejo como es el amor.