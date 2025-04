La estafa de la hoja en blanco: se extiende por Europa y así funciona

En plena era digital, las estafas evolucionan con rapidez y se adaptan a las nuevas tecnologías. Correos electrónicos falsos, suplantaciones de identidad en redes sociales o fraudes por aplicaciones de mensajería son ya más que habituales y conviene estar siempre en alerta. Eso sí, no todas las estafas requieren dispositivos electrónicos ni conocimientos informáticos avanzados. Los métodos más clásicos siguen siendo recursos válidos para muchos estafadores.

La técnica de la hoja en blanco se está empezando a extender en países como Francia, según alertan algunos medios del país. Una estafa que utilizan los ladrones para comprobar si una casa está vacía y entrar.

El truco es sencillo. A los estafadores les basta con una hoja de papel, normalmente tamaño A4. Lo dejan en la ranura del buzón de manera que sobresalga un poco; dejándolo visible. Si después de un par de días la hoja sigue allí, los ladrones ya lo saben: no hay nadie en casa. Es muy simple, cuando alguien entra y sale de casa, lo lógico es que vea la hoja en su buzón y la retire.

Una técnica que suele ser más habitual en casas a pie de calle, aunque también puede darse en portales de la comunidad de vecinos.

La estafa del 'paquete no solicitado'

Otro tipo de estafa también a la orden del día es la del paquete no solicitado. También conocido como 'brushing', esta es una ciberestafa que se ha vuelto común con el aumento de las compras online. Funciona de manera sencilla: un día, sin previo aviso, recibes en tu domicilio un paquete que no has solicitado. Lo que parece un simple error de envío es, en realidad, una estrategia bien planificada a través de vendedores en plataformas como Amazon, Temu, Aliexpress o Shein.

Los estafadores comienzan obteniendo tus datos personales, creando un perfil falso en alguna de estas plataformas. Luego, te envían productos de bajo coste, como bisutería barata o pequeños aparatos electrónicos, para que el fraude sea económicamente viable. Una vez que el paquete llega a tu casa, el vendedor utiliza el perfil falso para dejar reseñas positivas, inflando artificialmente sus ventas y reputación.

Ante estas estafas, es primordial no bajar la guardia y, en caso de detectar alguna cosa extraña, contactar con la policía e informar de lo que sucede.