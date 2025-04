López-Jiménez, cardiólogo: "Puede que algunas personas que hacen ayuno terminen comiendo en exceso durante su ventana de alimentación"

El ayuno intermitente se ha consolidado en los últimos años como una alternativa atractiva para la gestión del peso, eludiendo para muchos la necesidad de meticulosos recuentos calóricos o la adhesión a regímenes dietéticos percibidos como restrictivos. Su popularidad radica en la simplicidad de su concepto central: alternar periodos de ingesta de alimentos con periodos de ayuno, enfocándose más en cuándo se come que en qué se come. Sin embargo, recientes hallazgos presentados en el prestigioso foro de la Asociación Americana del Corazón arrojan una sombra de duda sobre su seguridad a largo plazo, particularmente en lo que respecta a la salud cardiovascular. Lejos de ser una panacea universal, esta práctica podría entrañar riesgos significativos que hasta ahora habían pasado desapercibidos o habían sido subestimados. La voz de alerta proviene de expertos como el Dr. Francisco López-Jiménez, cardiólogo en la reconocida Clínica Mayo, quien subraya la necesidad de reevaluar críticamente esta tendencia dietética a la luz de la nueva evidencia científica.

Una correlación inesperada: ayuno y riesgo cardiovascular elevado

La principal fuente de preocupación emana de un estudio a gran escala que siguió los hábitos alimenticios de más de 20.000 adultos estadounidenses durante un periodo extenso. Los resultados, presentados en un congreso científico en Chicago, han sido calificados de sorprendentes incluso por defensores previos del ayuno. Según este análisis, las personas que confinaban su ingesta de alimentos a una ventana diaria inferior a ocho horas –un patrón característico del popular método 16:8– mostraron un riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular un 91% superior en comparación con aquellos que distribuían sus comidas en un lapso más convencional de 12 a 16 horas.

Este hallazgo es particularmente impactante dado que el método 16:8, a menudo implementado omitiendo el desayuno y concentrando las comidas en la mitad del día y la tarde, se había promocionado precisamente por sus supuestos beneficios metabólicos y de control de peso. El Dr. López-Jiménez enfatiza la discordancia: "Este estudio reciente mostró que la gente que practica el ayuno intermitente tiene el doble de probabilidad de morir de una enfermedad cardíaca". Si bien investigaciones anteriores habían sugerido mejoras en marcadores como la sensibilidad a la insulina o la presión arterial, esta nueva evidencia plantea un contrapunto crítico que no puede ser ignorado.

Buscando explicaciones: ¿compensación alimentaria o estrés metabólico?

Ante estos resultados desconcertantes, surge la pregunta sobre los mecanismos subyacentes. ¿Por qué una práctica que limita el tiempo de ingesta podría asociarse a un mayor riesgo cardíaco? El Dr. López-Jiménez ofrece algunas hipótesis plausibles, aunque reconoce que la causalidad directa aún debe ser esclarecida. Una posibilidad relevante es el comportamiento alimentario compensatorio. "Puede que algunas personas que hacen ayuno terminen comiendo en exceso durante su ventana de alimentación", sugiere el cardiólogo. Este exceso podría no solo anular cualquier déficit calórico logrado durante el ayuno, sino que también podría implicar una selección de alimentos menos saludables, ricos en grasas saturadas, azúcares o sodio, en un intento por saciar el hambre acumulada.

Además, la calidad nutricional general de la dieta podría verse comprometida si la ventana restringida dificulta la ingesta de una variedad suficiente de nutrientes esenciales. Otras explicaciones podrían residir en el impacto fisiológico del ayuno prolongado sobre el organismo, como posibles alteraciones en los niveles de azúcar en sangre, respuestas hormonales desfavorables o un aumento del estrés metabólico general que, a largo plazo, podría tener consecuencias negativas para el sistema cardiovascular. López-Jiménez también advierte sobre la extrapolación directa de estudios en animales, recordando que "no somos moscas", y que los beneficios observados en modelos como la mosca de la fruta no garantizan resultados similares en humanos.

La necesidad de individualización y un enfoque holístico

Es fundamental reconocer que el "ayuno intermitente" no es un concepto monolítico, sino que engloba diversas modalidades (como el 5:2 o el ayuno en días alternos), cada una con sus propias características. Sin embargo, la advertencia principal trasciende las especificidades de cada método: no es una estrategia universalmente segura ni recomendable para todos. El Dr. López-Jiménez insiste en la importancia crucial de la supervisión médica antes de adoptar cualquier patrón de ayuno restrictivo, especialmente para individuos con condiciones preexistentes, como enfermedades cardíacas o cáncer, en quienes el estudio también observó un riesgo elevado. La recomendación es clara: "Antes de adoptar este tipo de dieta, es recomendable hablar con un profesional médico que valore la situación de cada persona". Más allá del horario de las comidas, el cardiólogo recalca que los pilares de una buena salud cardiovascular y general residen en un enfoque integral: la calidad nutricional de los alimentos consumidos, la práctica regular de ejercicio físico, un descanso adecuado y la gestión del estrés. El reloj no puede ser el único factor determinante; el contenido del plato y el estilo de vida en su conjunto siguen siendo la base fundamental para promover el bienestar a largo plazo. Esta nueva investigación nos invita a la cautela y a priorizar decisiones informadas y personalizadas sobre tendencias dietéticas populares.