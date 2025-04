Un 'influencer' se sorprende con la diferencia entre Barcelona y Canarias: "Una locura los precios aquí..."

'Holaolafer' es el perfil de Tiktok de Fernando, un viajero español que se dedica a crear contenido y compartir historias sobre su experiencia recorriendo España y otros destinos extranjeros. Todo esto, en su autocaravana.

El pasado día 8, Fernando puso rumbo a Canarias desde Barcelona y, al llegar al archipiélago, hay algo que le ha sorprendido especialmente

Sorpresa en el supermercado

Ni el paisaje, ni el clima, ni la gente... Fernando no podía creerse lo que veía: el precio de los plátanos canarios en el archipiélago.

El "nómada digital" -así es como se define él mismo en su descripción de Instagram- no ha dudado en compartir esta sorpresa en su Tiktok, grabándose en el supermercado Mercadona de Tenerife, con la estantería de plátanos de fondo.

"2,90 el kilo de plátano cuando vengo de Barcelona a 1,60", explica Fernando en el vídeo. El 'influencer' no ha podido comprender cómo el plátano canario, producto local, es casi la mitad de caro en Canarias que en Barcelona: "¿Quién se come ese cuento? Una locura los precios aquí en Canarias", cuenta Fer con recelo.

Diferentes opiniones

La sorpresa del 'influencer' no ha pasado desapercibida, por lo que muchos usuarios han comentado el vídeo con el objetivo de explicar el porqué de esa diferencia de precio o, por contra, para mostrar su enfado.

Una persona ha explicado que, "seguramente", lo que Fernando vio en Barcelona eran "bananas", pero con una pegatina de plátanos de Canarias.

Otro usuario expone otra posible razón: "En Barcelona hay plátanos de otros sitios además de Canarias, y en Canarias, por ley, no pueden entrar plátanos de fuera". Esto explicaría la diferencia de precio, ya que la oferta es más limitada, y en el caso de Barcelona, más amplia. El comentario hace alusión a que ocurre lo mismo con otros productos, como los "aguacates, la piña y el mango".

Por otro lado, hay algunos clientes de Mercadona que han mostrado su indignación por comentarios: "Ayer [por el día 7] lo vi y lo dejé porque me dio tristeza. Mercadona está por las nubes". Otros, en cambio, proponen una solución ante la subida de precios: "El caso sería no comprarlos a ese precio. Si no hay demanda, algo tienen que hacer".

"No te lo crees ni tú"

Aunque Fer tiene fama de mostrar en su perfil la realidad de sus viajes tal y como es, hay algunas cuentas que, por comentarios, han puesto en duda su comparación: "1,60 euros en Barcelona el plátano canario?? No será la banana de Sudamérica?? Yo viví en BCN y nunca vi el plátano canario a 1 euro y pico...".

Otro usuario ha sido más atrevido con su comentario: "a 1,60 en Barcelona no te lo crees ni tú. Dímelo dónde, que voy a comprarlo".

Lo cierto es que algunos seguidores han mostrado su negativa a comprar plátanos a ese precio: "Que se los queden... mientras iré a mercadillos y, si suben, también dejaré de comprarlos".

Lo cierto es que, si se pone un código postal de la ciudad de Barcelona, el plátano canario cuesta el doble -3,20 euros el kilo- de lo que dice el 'tiktoker'.