Esta fruta tiene el doble de vitamina C que una naranja

La vitamina C -o ácido ascórbico- es un gran antioxidante que facilita la absorción del hierro a nivel gastrointestinal. Sus propiedades la convierten en un suplemento ideal, por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda ingerir cada día entre 75 y 90mg de esta vitamina.

Cuando se piensa en vitamina C, se piensa en la naranja. Pero resulta que el kiwi es una fruta que aporta el doble que la naranja. Por ello, es muy interesante incluir kiwis en nuestra alimentación, sea cual sea nuestro objetivo a nivel físico, porque puede ayudarnos a mejorar la salud mental y el estado de ánimo en solo unos días.

Pocas calorías

Asimismo, puede resultar especialmente atractivo consumir kiwis si nos encontramos en un momento en el que intentamos perder grasa.

Si bien ningún alimento es adelgazante, comer esta fruta puede ayudarnos a conseguir un déficit calórico, ya que tiene pocas calorías: contiene una media de 80 kcal por cada 100 gramos.

Eso sí, sin dejar de incluir en nuestra dieta otros alimentos para que el conjunto sea equilibrado y no tengamos carencias nutricionales.

Vitamina C recomendada por la OMS

Un solo kiwi ya aporta la cantidad de vitamina C recomendada por la OMS, por lo que, con la ingesta de una pieza diaria, ya cubriríamos este requerimiento.

Sin embargo, para que te aporte esa vitamina C, conviene que tengas en cuenta que esta vitamina es sensible al calor, por lo que no debes cocinar el kiwi y, si te lo tomas batido, conviene no licuarlo demasiado tiempo, porque el calor del motor y la exposición al oxígeno puede reducir la vitamina C.

También es bueno comerlo con piel, porque contiene antioxidantes adicionales y un poco más de vitamina C. Eso sí: hay que lavarlo bien antes de comerlo.

Por último, es recomendable comerlo justo después de cortarlo, porque la vitamina C se degrada con el aire.