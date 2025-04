Este producto 'catalán' aparece en un supermercado de Finlandia y desata la polémica

Hace décadas, pedir un café era sencillo: te acercabas a la barra y decías: “un café, por favor”, y te lo servían.

Hoy, en cambio, pedir esta bebida parece una decisión de vida o muerte. ¿Espresso, americano, flat white, macchiato, latte…? ¿Con jarabe de vainilla, leche de coco…?

El café ya no es solo una excusa para despertarse, sino una experiencia que refleja nuestras preferencias e incluso nuestras posturas.

Prueba de personalidad

Lo que antes era una rutina mañanera, en las cafeterías más modernas parece una prueba de personalidad.

Algunos entran a las cafeterías seguros de lo que van a pedir, como si se hubieran estudiado el menú, y otros miran indecisos los carteles de la barra, que muestran una infinidad de precios, tamaños y tipos de cafés.

Una experiencia

En definitiva, lo que antes era una bebida sencilla se ha transformado en un universo de posibilidades, debates y hasta identidades culturales.

Y, aunque a veces parezca un caos elegir entre tanta opción, al final no se trata solo de café, sino de que hay detrás de cada taza.

Y es que en los últimos años, las grandes ciudades están viviendo la revolución del café y, en consecuencia, la proliferación de cafeterías locales y de multinacionales que buscan abrirse un hueco entre las calles de nuestro país.

Además de los diferentes tipos de café, también cambia su origen: Etiopía, Colombia, Guatemala, Kenia o Francia cada uno con sus matices y sabores peculiares.

Al estilo catalán

Con estas variedades se ha encontrado la usuaria de TikTok @gemmacb3. En el vídeo, que ha compartido en la red social, la mujer se encuentra en un supermercado de Finlandia cuando se topa con una variedad de cafés de todas partes del mundo.

Enseña el "café Sídney", al estilo de Australia; "café Reikiavik" al estilo de Islandia; "café New York" al estilo americano; "café Nápoles" al estilo italiano; "café Singapur" al estilo asiático y "café París", al estilo francés.

Sin embargo, lo que más le llama la atención es el "café Barcelona", porque debajo se puede leer que es al estilo catalán, sin ninguna mención a España.

Posturas divididas

Este peculiar descubrimiento ha llamado la atención de los que han visto el vídeo, y muchos de ellos no han dudado en dar su opinión en los comentarios.

Por ejemplo, un usuario dice: "Es que es el país, Catalunya". Y otro: “Es perfecto, como debe ser”.

Otros, en cambio, no parecen fiarse: "Bastante descabellado todo. Como consumidor de café, me genera muchas sospechas un café con firma geográfica de sitios donde no se produce café", razona otro.