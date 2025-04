Mario Alonso Puig, sobre la longevidad: "Gran parte del deterioro que sufrimos no es físico, sino mental"

Vivir más y mejor. España es el país de la Unión Europa con mejor esperanza de vida, situada en los 84 años. Eso sí, con una brecha de 5,3 años superior en las mujeres respecto a los hombres (78,7).

Cada vez son más las personas que se preocupan por sus hábitos, alimentos y rutinas en busca de un envejecimiento de calidad; alargar la vida manteniendo al máximo posible la plenitud. Pero el envejecimiento no tiene que ver solo con el físico, también con la mente. Así lo asegura el médico y experto en desarrollo personal Mario Alonso Puig.

"Gran parte del deterioro que tenemos no es un deterioro natural, sino que es un deterioro mental", explica el doctor en Onda Madrid. "A mí los estudios que más me han impactado son los de la doctora Blackburn, que ganó el premio nobel de medicina en el año 2009 cuando demostró que la conexión entre nosotros, el tratarnos con afecto y no sentirnos solos, alargan los telómeros, que son predictores de la longevidad en una persona", desarrolla.

Son varios los estudios que evidencian una relación entre la actitud positiva y la longevidad. Un estudio de Harvard dirigido por David Sinclair así lo indica. Los investigadores analizaron a casi 14.000 adultos mayores de 50 años y encontraron que las personas más positivas y satisfechas con su vida tenían un 43% menos de probabilidades de morir en comparación con los menos conformes.

Sentirse querido alarga la vida

Los telómeros de los que habla Alonso Puig tienen mucho que ver en ello: "Los telómeros están en el extremo de los cromosomas. Cuando las células se dividen, los cromosomas tienen que dividirse. En este proceso, el telómero se acorta, pero debe seguir manteniendo la estructura tridimensional del ADN. Entonces entra en juego la enzima de la telomerasa, encargada de alargar el telómero y, por lo tanto, de prolongar la vida".

"Lo que se ha demostrado es que los niveles de telomerasa son más altos cuando las personas nos sentimos queridas, apoyadas y valoradas. No cabe duda de que una actitud positiva en la vida, saber gestionar el estrés y no sentirse solo ante la dificultad son elementos que favorecen la longevidad", desarrolla el doctor.