Alerta sanitaria: Retirado un kit de manicura infantil vendido en Catalunya por un componente peligroso

La creciente popularidad del maquillaje y la decoración de uñas entre el público infantil ha llevado a la proliferación de productos cosméticos diseñados específicamente para ellos.

Si bien la intención de replicar los hábitos de los adultos forma parte natural del juego y el desarrollo, esta tendencia conlleva una responsabilidad crucial para fabricantes y distribuidores: garantizar la seguridad de dichos productos. Lamentablemente, no siempre se cumplen estos estándares, como demuestra la reciente retirada del mercado del kit de manicura "Martinelia Super Girl Nail Design", debido a la presencia de un componente alergénico no especificado en su etiquetado, una omisión que lo convierte en un producto potencialmente peligroso e ilegal.

Este incidente subraya la importancia de la vigilancia y el control en un sector donde la vulnerabilidad del público objetivo –los niños– exige un rigor aún mayor. Imitar a los mayores mediante el uso de maquillajes o esmaltes de uñas puede ser una actividad lúdica e inocua, pero la inclusión de ingredientes no declarados o potencialmente dañinos en la formulación de estos cosméticos "infantiles" transforma un simple juego en un riesgo para la salud. La transparencia en el etiquetado no es una opción, sino una obligación legal y ética fundamental.

El peligro oculto: benzyl alcohol sin etiquetar

La voz de alarma fue dada inicialmente por el departamento competente de la Generalitat de Catalunya, que detectó una irregularidad significativa en la composición de los esmaltes de uñas incluidos en el kit "Martinelia Super Girl Nail Design".

El análisis reveló la presencia de alcohol bencílico (benzyl alcohol), una fragancia conocida por su potencial alergénico. La normativa europea sobre productos cosméticos es muy clara al respecto: cuando este tipo de sustancias, catalogadas como alérgenos de declaración obligatoria, superan una concentración del 0,001% en el producto final, deben figurar explícitamente en la lista de ingredientes (INCI) que acompaña al cosmético.

En el caso del producto de Martinelia, esta declaración obligatoria fue omitida. Este incumplimiento normativo no solo supone una infracción legal, sino que expone a los usuarios a un riesgo innecesario. El peligro se magnifica considerablemente al tratarse de un producto específicamente dirigido al público infantil, cuya piel suele ser más sensible y reactiva que la de un adulto. La exposición a alérgenos no declarados puede desencadenar reacciones cutáneas indeseadas, como dermatitis de contacto, enrojecimiento, picor o irritación, especialmente en niños con predisposición alérgica. Ante esta situación, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) actuó con celeridad, ordenando el cese inmediato de la comercialización del producto y su retirada efectiva de todos los puntos de venta del territorio nacional.

Identificación del producto y acción regulatoria

El producto específico afectado por esta alerta sanitaria es el Martinelia Super Girl Nail Design Kit, identificado con la referencia 12230. Este set, diseñado para el juego infantil, contenía varios esmaltes de uñas de diferentes colores (rosa, lila y verde), junto con otros elementos no cosméticos destinados a la decoración de las uñas. Es importante destacar que la alerta y la consiguiente orden de retirada afectan a todos los lotes fabricados de este producto, sin excepción.

El kit, fabricado en China, era distribuido en España por la empresa Aquarius Cosmetic, SLU, con sede en Les Masies de Voltregà (Barcelona). La acción coordinada entre las autoridades autonómicas y la agencia estatal (AEMPS) ha sido fundamental para detectar el problema y tomar las medidas necesarias para proteger la salud pública, impidiendo que el producto siguiera disponible para los consumidores. Esta retirada del mercado es un ejemplo de cómo funcionan los mecanismos de control y farmacovigilancia cosmética en España, destinados a identificar y neutralizar productos que no cumplen con los requisitos de seguridad establecidos.

Recomendaciones y vigilancia constante

Las autoridades sanitarias ya han ordenado la retirada del kit de los canales de venta, por lo que, en teoría, ya no debería ser posible adquirirlo. Sin embargo, es posible que algunas familias ya lo tengan en casa. En ese caso, la recomendación es clara e inequívoca: dejar de usar el producto de forma inmediata. La presencia no declarada del alérgeno (benzyl alcohol) supone un riesgo potencial de sensibilización o reacción alérgica que no debe subestimarse.

Si algún niño o adulto ha utilizado este kit y ha experimentado alguna reacción adversa (irritación, enrojecimiento, picor, etc.), es importante comunicarlo a las autoridades sanitarias. Esto se puede hacer a través del portal NotificaCS, el sistema español de Cosmetovigilancia gestionado por la AEMPS, que permite a profesionales y ciudadanos notificar efectos no deseados asociados al uso de productos cosméticos. Esta notificación contribuye a la monitorización continua de la seguridad de los cosméticos en el mercado.

Este caso pone de relieve, una vez más, las advertencias que organizaciones como la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) llevan tiempo realizando sobre la presencia de compuestos potencialmente problemáticos en cosméticos. El riesgo es particularmente relevante en productos "leave-on" (que no se aclaran), como los esmaltes de uñas, ya que permanecen en contacto prolongado con la piel o las uñas. La piel infantil, aún en desarrollo y a menudo más delicada, es especialmente susceptible a los efectos de alérgenos potentes o ingredientes potencialmente nocivos, haciendo indispensable una formulación cuidadosa y un etiquetado transparente y completo por parte de los fabricantes. La seguridad nunca debe ser secundaria, especialmente cuando se trata de la salud de los más pequeños.