Marian Rojas Estapé, psiquiatra: "Todos tenemos a alguien que nos sube el cortisol"

En nuestro día a día interactuamos con todo tipo de personas. Y algunas de ellas pueden afectar nuestra paz mental y bienestar emocional. Ya sea en el trabajo, en el gimnasio, en la escuela de los niños; o en la familia y en nuestro círculo social más estrecho. Personas tóxicos propensos a generar conflictos y a drenar nuestra energía si no somos capaces de identificarlos y establecer límites.

La psiquiatra Marian Rojas Estapé, con más de cuatro millones de seguidores en Instagram, ha explicado en una conferencia cómo identificar a personas tóxicas y la decisión que hay que tomar. "Todos tenemos a alguien que solo con pensar en esa persona nos sube el cortisol. Son esas personas que nos intoxican, que nos ponen en modo alerta", empieza diciendo.

"Ellos no son tóxicos per se, lo que ha sucedido es que en algún momento de la vida nos han fallado, nos han humillado, no han estado a la altura de lo que nosotros queríamos, no han cumplido nuestras expectativas", desarrolla.

Personas tóxicas

Rojas Estapé explica que lo más importante en estos casos es identificarlos: "Un primer concepto que yo empleo es decir: ¿esa persona es tóxica individual, solo es tóxica para mí o es tóxica para muchas personas?".

En ocasiones, la toxicidad que pueden desprender algunas personas no es más que una coraza o cicatrices del pasado. "Hay personas que tienen una toxicidad que muchos detectan, pero lo que suele suceder es que traen una mochila de heridas, inseguridades, fantasmas sin resolver, y cuando se topan con nosotros nos lo lanzan de golpe. No saben hacerlo de otra manera", analiza la psiquiatra.

Impacto en nuestra salud

Es en el caso de los tóxicos individuales, aquellos que nos afectan a nosotros de manera individual, cuando hay que actuar, pues tienen un impacto en nuestra salud. "Cuando es un tóxico individual significa que por alguna razón esa persona me afecta a mí. Eso tiene un impacto en nuestra salud física".

Para ello, Rojas Estapé recomienda identificar el problema y hacerse una serie de preguntas: "Primero hay que identificar ¿quiénes son esas personas que me hacen daño? ¿me hacen daño por algo real que está sucediendo? ¿por algo que yo me imagino? ¿o por algo que sucedió que yo no he sido todavía capaz de cerrar o de perdonar?

Preguntas con las que debemos discernir entre si realmente sus comportamientos hacia nosotros nos hacen enfermar o si somos capaces de lidiar con ello. Es a través de estas reflexiones cuando acabamos llegando a la conclusión. "Quizá me tengo que distanciar. Hay veces en la vida que tenemos que distanciarnos de gente que no nos hace bien", resuelve Marian Rojas Estapé.