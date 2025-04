Así podemos encontrar la felicidad en la serenidad, según el terapeuta Jorge Bucay

El principal objetivo vital de los seres humanos es ser feliz: todo el mundo desea serlo. Pero hay que tener en cuenta que ese estado emocional puede tener su origen en muchos motivos, entre los que se encuentra establecer relaciones agradables con pareja, familia o amigos.

La felicidad también puede venir determinada por pequeños detalles. Por ejemplo, pasar un tiempo con un ser querido o hacer una actividad que se desea hacer. Aunque también es habitual que la sociedad perciba este estado como tener éxito en tu vida laboral o en otros aspectos de la vida.

Felicidad y alegría, dos conceptos distintos

Habitualmente se suele confundir la felicidad con la alegría; sin embargo, no son sinónimos. El terapeuta y escritor Jorge Bucay cuenta en el pódcast 'Aprendemos juntos' de BBVA las diferencias entre estos dos conceptos.

El terapeuta comenta en una de sus intervenciones que "la felicidad no es sinónimo de alegría. Porque si bien no se puede ser alegre todo el tiempo, sí se puede ser feliz todo el tiempo". Para él, la alegría es una emoción temporal que se traduce en momentos para reír, bailar, batir las palmas, celebrar...

Es imposible estar siempre alegre

"No se puede estar riendo todo el tiempo, festejando todo el tiempo. La vida nos cruza con momentos tristes, y no son momentos de risa", responde Bucay, rebatiendo la idea de que es necesario estar siempre alegre. En cambio, la felicidad sí puede establecerse en la vida de uno, pese a tener que enfrentarse a momentos tristes y complicados.

"La felicidad tiene que ver con la paz, con la serenidad interior y con la conciencia clara", cuenta el escritor. Para encontrar esta paz interior y llegar a un estado de plenitud, Bucay incide en que estar en el "camino correcto" es lo más esencial.

La verdadera felicidad

Pues es cierto que a veces las cosas no salen bien o, al menos, no como uno planeaba. Pero si se tiene la convicción de que se está avanzado en la dirección correcta, se puede alcanzar esta estabilidad emocional que se busca. "La felicidad no es un destino final ni un estado de euforia permanente: es la sensación de estar alineado con lo que realmente importa en la vida. Y es ahí donde reside la verdadera paz interior.