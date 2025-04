Una estadounidense revela cómo consiguió trabajar poco y ahorrar mucho en España

Cuando te mudas a otro país, corres el riesgo de que el destino no cumpla con tus expectativas: que añores tu casa, que no encuentres trabajo, que te resulte mucho más difícil ser feliz en tu nuevo hogar... En definitiva, que no te vaya tan bien.

Un cambio de vida

Sin embargo, también existe la posibilidad de que la elección de mudarte sea una gran oportunidad para encontrar un camino mejor hacia tu bienestar y felicidad. Este es el caso de Shawna Lumm, una mujer de 31 años que nació en Los Ángeles (California, EEUU), pero que tomó la decisión de trasladarse a España años después de enamorarse del país, en el 2015.

Su recorrido

En un vídeo de su perfil de Instagram, explica su recorrido desde que decidió dejar su país natal. El primer destino fue Bilbao (Guipúzcoa), donde estudió seis meses y vivió, según dice, "la mejor época de su vida".

Tiempo después, volvió a California a trabajar y se dio cuenta de que no era lo que quería, así que estudió un Máster en Barcelona, donde se enamoró de su actual marido y se quedó a vivir.

Lumm no solo ha probado la vida de España, sino que también ha vivido en Francia y en la India, pero fue España la que le cautivó desde un primer momento.

Además de encontrar una vida más feliz en un nuevo país europeo, también descubrió una manera de reducir su coste de vida, ahorrando miles de dólares cada mes mientras trabajaba mucho menos.

De 2.000 a 350 dólares

En una entrevista con el medio británico 'Daily Mail', Lumm ha asegurado que su alquiler había pasado de 2.000 dólares al mes (alrededor de 1.850 euros) por una habitación en Los Ángeles (California) a 350 dólares (325 euros aproximadamente) por un domicilio en un pueblecito en las afueras de Barcelona.

Además, ha revelado que solo gasta alrededor de 200 dólares (180 euros aproximadamente) en alimentos, para ella y su esposo Dan, y "comprando todo orgánico". Otro punto a favor: Lumm destaca que la comida de España es mucho más variada, buena y fresca.

Una desventaja

En cuanto a las diferencias entre España y Estados Unidos, la estadounidense destaca que "la vida parece más lenta" y que el equilibrio entre trabajo y vida "es mucho mejor".

Aunque Lumm no tiene malas palabras para España, reconoce que muchas tiendas y restaurantes tienen poco personal, que se traduce en "esperas más largas". No obstante, esto le ha enseñado a ser más paciente.

Encontrar "la vida de sus sueños" motivó a Shawna Lumm a fundar la empresa 'Move Overseas Now', que ayuda a jubilados estadounidenses, trabajadores, aspirantes a dueños de negocio, estudiantes y personas que buscan años sabáticos "a finalmente mudarse al extranjero".

En estas 'master class' revela los "secretos y estrategias" que se necesitan para mudarse y para, en esta nueva vida, "ahorrar horas de investigación y miles de dólares", según explica en su post de Instagram.