Las 4 profesiones que la IA no quiere que estudies: tienen poco futuro

El 'boom' de la inteligencia artificial ha alterado el mundo tal y como lo conocíamos. El futuro parece plantear una única opción: adaptarse a una nueva realidad en la que muchas labores -para las que antes se requería de actividad humana- están quedando a manos de esta nueva tecnología que parece no tener límites.

La propia inteligencia artificial parece ser consciente de que su actividad puede sustituir algunas labores más automatizadas y solventar problemas con mayor facilidad a través de sus complejos algoritmos. Es por eso que define como su actividad puede afectar a aquellos trabajos que sean repetitivos y presenten unos patrones invariables.

Las características de la inteligencia artificial

El experto en inteligencia artificial Lasse Rouhiainen, la define en su estudio 'Inteligencia artificial. 101 cosas que debes saber hoy sobre nuestro futuro' como "la habilidad de los ordenadores para hacer actividades que normalmente requieren inteligencia humana".

Esta capacidad se debe a las características que la inteligencia artificial lleva implícitas, entre las que el experto destaca las siguientes:

Avances constantes

La llegada de la inteligencia artificial está cambiando muchos procesos sociales y la forma de organizar y realizar muchos trabajos.

La empresa dedicada a la prestación de servicios tecnológicos Accenture, define en su estudio 'A new era of generative AI for everyone' que el 40% de las horas de trabajo pueden verse afectadas por la llegada de modelos lingüísticos basados en la inteligencia artificial como ChatGPT-4.

Esto se debe a que, según los datos proporcionados por Accenture, "las "tareas lingüísticas" -procedimientos para organizar y descifrar la complejidad del lenguaje- ocupan el 62% del tiempo total de trabajo de los empleados".

Si la inteligencia artificial se encarga de realizar estas tareas, significa que "el 65% del tiempo que se les dedica puede transformarse en actividades más productivas a través del esfuerzo y la automatización".

Las 4 profesiones sin futuro según la IA

El progreso continuo de la inteligencia artificial, va a obligar a algunas profesiones a adaptarse. Los periodistas, traductores, operadores de centros de llamadas y auxiliares administrativos son los profesionales que según la IA podrían desaparecer, ya que considera que ha podido asumir y facilitar muchas de sus funciones.

ChatGPT también menciona otros oficios como los trabajadores de las fábricas, cajeros o asistentes legales con tareas repetitivas. "Es probable que los trabajos cambien más que desaparecer por completo, lo que resalta la importancia de la adaptación y el aprendizaje continuo", asegura.