5 aspiradores (y 4 secadores) de DREAME que puedes encontrar rebajados desde YA

DREAME, marca líder en ofrecer al consumidor soluciones para el hogar, empieza desde hoy una campaña sin precedentes con ofertas increíbles en algunos de sus productos estrella. LA PRIMAVERA DE DREAME comienza hoy y se extiende hasta el 31 de marzo o, en algunos casos, incluso hasta el 9 de abril. Para ponértelo fácil, hemos buceado en su catálogo y te traemos los que, a nuestro juicio, son los mejores aspiradores y secadores de la marca para que puedas conseguirlos por menos dinero.

TOP 5 ASPIRADORAS DREAME

L10s Ultra Gen 2 / D.R.

1. L10s Ultra Gen 2

Precio 479€ hasta el 9 de abril

+14% Precio sin descuento 559€

De tipo robot el L10s Ultra Gen 2 succiona y limpia. Con 32 ajustes de nivel de agua, te permite elegir el nivel de agua perfecto para tus necesidades de limpieza. Es ideal también para casas con mascotas. Y es que, gracias a su app, identifica de forma inteligente y limpia a fondo las zonas de mascotas dos veces. Dispone además de varios modos de limpieza de alfombras y tiene una estación base totalmente automática.

D10 Plus Gen 2 / D.R.

2. D10 Plus Gen 2

20% Precio 239€ hasta el 9 de abril

Precio sin descuento 299€

Aspirado y fregado 2 en 1 es lo que ofrece este robot aspirador con recogida automática de polvo y una capacidad en su bolsa de 4L. El Dreame D10 Plus Gen 2 proporciona hasta 90 días de limpieza ininterrumpida, un potente motor de succión con cuatro niveles, cepillo flotante para eliminar el polvo, batería de larga duración y una precisa tecnología que le permite eludir obstáculos.

H12 Pro / D.R.

3. H12 Pro

Precio 239€ hasta el 9 de abril

20% Precio sin descuento 299€

Una de las aspiradoras tipo fregona eléctrica en seco y húmero más completas y pioneras del mercado. Dreame H12 Pro ofrece una aspiración y fregado de borde a borde perfectos. No solo succiona la suciedad, si no que también friega (2 en 1) dejando un secado automático con aire caliente, para tener el suelo listo y reluciente en segundos. Se trata de un dispositivo ideal para mantener tu casa en perfecto estado; por ejemplo, cuando estamos cocinando y se caen ingredientes líquidos al suelo, etc. Se carga en tan solo hora y media y incluye una tecnología mejorada para acceder a bordes y esquinas sin dejar rastro.

X50 ultra complete / D.R.

4. X50 Ultra Complete

Precio 1299€ hasta el 31 de marzo

13% Precio sin descuento 1499€

Dreame X50 Ultra Complete Robot Aspirador es la estrella del catálogo de DREAME. La solución que redefine la limpieza de tu hogar al elevarse y limpiar por debajo de las superficies. Disfrutarás de una libertad sin igual gracias a sus funciones avanzadas, como la navegación y la detección de obstáculos, su gran capacidad de cobertura y la automatización inteligente.

H15 Pro / D.R.

5. H15 Pro

Precio 549€ hasta el 31 de marzo

+21% Precio sin descuento 699€

Se trata de la sucesora de H12 Pro, lanzada en el mercado hace poco más de un mes. Una nueve versión de la fregona eléctrica en seco y húmero (wet & dry) que ha llegado para revolucionar la limpieza del hogar con funciones más inteligentes. Incorpora un increíble brozo robótico flexible hacia todos los ángulos para poder llegar a cualquier rincón sin dificultad. Tiene una potente succión que permite eliminar residuos tanto secos como húmedos/líquidos sin ningún esfuerzo. Imagina una cena italiana con amigos donde la pasta se cae al suelo por accidente, Dreame H15 Pro consigue succionar y fregar al instante todo para dejar el suelo impecable. O esos días de madrugón donde se nos caen los granos de café al suelo, usando la H15 Pro en solo unos segundos tienes la situación controlada.

TOP 4 SECADORES DREAME

DREAME Hair Glory White Combo / D.R.

1. DREAME Hair Glory White Combo

Precio 79€ hasta el 31 de marzo

20% Precio sin descuento 99€

Incorpora un motor de alta velocidad de 110.000 RPM para ofrecer un secado potente que se encarga de separar el cabello húmedo para llevar a las raíces y eliminar la humedad en tan solo 2 minutos.

Difusor DREAME Hair Glory White Combo / DREAME

Cuenta con 2 niveles de velocidad y 4 niveles de temperatura con control avanzado de temperatura NTC a 57 grados centígrados además, junto con el secador se incluye una boquilla de alisado y una boquilla difusora.

Con un secado potente y eficiente, el Hair Glory White Combo te permite secar el pelo a la vez que lo cuidas. Su avanzada tecnología de iones negativos, un diseño ligero y un control preciso de la temperatura, hace que el secado del cabello sea rápido, sencillo y cómodo. Todo ello con un diseño compacto para que puedas guardarlo fácilmente.

DREAME Hair Glory Rose / D.R.

2. DREAME Hair Glory Rose

Precio 75€ hasta el 9 de abril

25% Precio sin descuento 99€

Hair Glory hace que el secado del cabello sea rápido, sencillo y cómodo. El diseño de alta calidad y los intuitivos indicadores LED proporcionan un aspecto tan excepcional como el que conseguirás en el cabello con Hair Glory. Cuida tu cabello y deja que brille en su máximo esplendor.

DREAME Pocket Gold / D.R.

3. DREAME Pocket Gold

Precio 89€ hasta el 9 de abril

31% Precio sin descuento 129€

DREAME Pocket Gold Precio 89€ hasta el 9 de abril. / DREAME

Potente, portátil y profesional, así es este modelo de secador de DREAME. Peso ligero de 300 g, una solución de plegado en ene para que puedas guardarlo en cualquier parte o llevarlo contigo si lo necesitas. Además incluye 2 boquillas para personalizar peinados profesionales. Perfecto para llevar sin ocupar prácticamente espacio en tu maleta de vacaciones.

DREAME Airstyle Pro / D.R.

4. DREAME Airstyle Pro

Precio 279€ hasta el 9 de abril

20% Precio sin descuento 349€

Si te encanta cambiar de look según tu estado de ánimo, el Dreame AirStyle Pro un must. No es solo un secador, es un estilista portátil 7 en 1 que te permite alisar, rizar y dar volumen sin dañar tu melena. Su avanzada tecnología de aire protege el cabello y te garantiza un acabado perfecto sin esfuerzo. Con Dreame AirStyle Pro lograrás resultados increíbles sin salir de casa. Su potente motor de 110,000 RPM genera un flujo de aire de alta velocidad para un secado rápido y eficiente. Pero lo mejor de todo es su versatilidad ya que incluye una completa gama de 7 accesorios diseñados para todo tipo de cabellos y estilos. Sus dos moldeadores de barra crean rizos y ondas perfectamente definidas en segundos, mientras que el accesorio anti-frizz suaviza el cabello, eliminando el encrespamiento y dejándolo impecable. Para un alisado perfecto, cuenta con dos cepillos alisadores, uno para cabellos finos y otro para cabellos gruesos. Y si buscas volumen y cuerpo, su cepillo redondo voluminizador te ayudará a conseguir un acabado con movimiento y estilo sin esfuerzo.