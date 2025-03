Un médico advierte del peligro de estrenar ropa sin lavar: "Lo que no ves..."

Cuando se compra ropa nueva, lo habitual es que se quiera estrenar enseguida. Pero si se cede a la tentación, es posible olvidarse de detalles importantes.

Y es que cabe la posibilidad de que en las prendas nuevas, aunque nadie se las haya puesto nunca antes, haya bacterias, virus, hongos, ácaros o piojos.

La ropa pasa por varios sitios expuestos a microorganismos; por ejemplo, probadores o almacenes. Es por ello por lo que varias personas están, de una forma u otra, en contacto con la prenda. Por ello, la Academia Española de Dermatología y Venereología, recomienda lavar la ropa antes de usarla por primera vez.

El médico divulgador Manuel Viso ha compartido un vídeo en su cuenta de Instagram en el que asegura que estrenar la ropa sin antes lavarla es un error. Aparte de todos los microorganismos a los que están expuestas las prendas nuevas, algunas de ellas también contienen fijadores de color y agentes antiarrugas que pueden provocar irritaciones cutáneas.

Según el experto, estos productos químicos pueden llegar a empeorar los casos de dermatitis atópica en todo tipo de personas, aunque no tengan la piel sensible. En algunos casos, no lavar la ropa antes del primer uso puede causar reacciones alérgicas debido a los tintes que contienen.

Además, Manuel Viso también da algunos consejos para evitar que la ropa cause irritaciones desagradables.