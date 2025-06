El aviso de Lara Ferreiro: "Estamos en máximos históricos de infidelidad"

La psicóloga Lara Ferreiro, experta en relaciones amorosas, ha publicado el libro '¡Ni un capullo más!', en el que prioriza el amor propio para lograr vínculos sanos y alejarnos de los tóxicos, donde abundan las infidelidades.

"El mundo está lleno de capullos porque estamos en una sociedad narcisista e individualista. Nos priorizamos a nosotros mismos", explica Ferreiro en Instagram. "Seis de cada diez personas, sobre todo las mujeres, van a tener una relación tóxica o han tenido una a lo largo de su vida. Es una pandemia emocional", añade en esta red social.

Su libro está más dirigido a las mujeres porque la mayoría de sus lectoras lo son, pero recuerda que hay "capullos y capullas" y que ambos sexos necesitan aprender a quererse para huir de este tipo de vínculos. "Nosotras estamos más predispuestas por nuestro cerebro a tener relaciones tóxicas. Somos más de tipo dependiente emocional", asegura. "Más del 70% de las mujeres han tenido, tienen o tendrán relaciones amorosas tóxicas, al menos una vez en su vida".

"Te puede volver loca"

Lara Ferreiro afirma que no se puede cambiar a una persona y que "¡Si quieres que un capullo cambie, mejor ve a Lourdes a pedir un milagro!". Su libro "puede servir para abrir los ojos, fortalecer su autoestima y aprender a seleccionar la pareja perfecta para cada una de ellas".

La autoestima se dibuja como un factor clave para no conformarse con poco. “Por mucho que te atraiga un tío, lo importante es lo que te da a ti, como se comporta contigo. Te puede volver loca, pero si no te da nada, no te sirve”

La psicóloga recuerda que "estamos ante una pandemia de capullos!", y que cuando empiezas a tener citas "hay que hacer un casting y hay que huir de los infieles, de los hombres que emocionalmente no están disponibles porque tienen un banquillo lleno de exnovias".

"Estamos en picos máximos de infidelidad, la aplicación Ashley Madison —que es la que usan los infieles— ha calculado que casi una de cada tres personas con pareja engaña", dice en declaraciones en El Español. "Si hacemos las cuentas son ocho millones y medio de hombres y siete millones y medio de mujeres que son infieles en España. Y por lo menos se está igualando, antes eran mucho más infieles los hombres. A las mujeres nos pillan menos, eso sí", añade.