Un Cheeto de más de 80.000 euros: motivo de coleccionista

Un simple Cheeto, metamorfoseado en la silueta reconocible de Charizard, un icónico Pokémon, ha logrado lo impensable: ser subastado por la asombrosa cifra de 87.840 dólares, lo que al cambio actual superaría los 81.000 euros. Este peculiar snack, rebautizado como “Cheetozard”, no solo ha despertado la curiosidad de coleccionistas y fanáticos de Pokémon, sino que también ha generado un intenso debate sobre el valor intrínseco, la escasez artificial y el poder de la cultura digital en la asignación de precios a objetos aparentemente triviales.

La historia de Cheetozard comienza en la tienda 1st & Goal Collectibles, donde, en algún momento entre 2018 y 2022, este peculiar Cheeto fue descubierto y, de manera providencial, preservado. Durante años, permaneció en el anonimato, un tesoro oculto esperando su momento de gloria. Fue a finales de 2024 cuando su imagen, capturada y compartida en redes sociales, se viralizó, catapultándolo a la fama y transformándolo en un objeto de deseo para coleccionistas de todo el mundo.

Sellado en una cápsula

La casa de subastas Goldin, reconocida por su especialización en artículos coleccionables, particularmente tarjetas de Pokémon, reconoció el potencial de Cheetozard. Para garantizar su autenticidad y conservación, el snack fue cuidadosamente montado en una tarjeta personalizada y sellado herméticamente en una cápsula de almacenamiento, transformándolo de un simple tentempié a una pieza de colección.

La subasta, iniciada el 10 de febrero de 2025 con una modesta oferta inicial de 250 dólares, se convirtió rápidamente en una batalla campal entre coleccionistas. La competencia fue feroz, y el precio escaló vertiginosamente con cada nueva puja. Tras registrarse 60 ofertas, la puja final alcanzó los 72.000 dólares. La prima del comprador, un cargo adicional del 22%, elevó el costo total a los mencionados 87.840 dólares, consolidando a Cheetozard como un objeto de valor sorprendente.

El remate concluyó el 2 de marzo de 2025. Aunque el comprador optó por permanecer en el anonimato, la venta generó un revuelo mediático que trascendió las fronteras del mundo del coleccionismo. Miles de personas visitaron el sitio web de Goldin para seguir de cerca el evento, evidenciando el interés y la fascinación que Cheetozard había generado.

Formas inusuales

Este fenómeno no es un caso aislado. A lo largo de los años, otros alimentos con formas inusuales han alcanzado precios sorprendentes en el mercado de coleccionistas. En 2017, un Cheeto con la forma del gorila Harambe se vendió por la exorbitante suma de 99.900 dólares en eBay. En 2022, un paquete de salsa Szechuan de McDonald’s, inspirado en la popular serie de animación Rick and Morty, alcanzó los 14.700 dólares. Y en 2023, un nugget de pollo con la forma de un personaje de Among Us fue adquirido por 100.000 dólares. Estos ejemplos demuestran que el mercado de coleccionismo, impulsado por la cultura digital, puede asignar un valor considerable a objetos aparentemente insignificantes.

Pero, ¿qué impulsa a alguien a pagar una suma tan elevada por un Cheeto con forma de Charizard? Dave Amerman, jefe de consignaciones en Goldin, explica que el éxito de la venta radica en la intersección de dos grandes comunidades de fanáticos: los seguidores de Pokémon y los amantes de Cheetos. El Cheetozard, en su singularidad, se convierte en un símbolo de conexión entre estos dos mundos.

La escasez artificial también juega un papel fundamental. Mientras que las cartas de Pokémon se imprimen en ediciones limitadas, pero relativamente numerosas, un objeto como el Cheetozard es intrínsecamente único. Esta exclusividad extrema lo convierte en un objeto de deseo para los coleccionistas, quienes ven en él un símbolo de estatus y una inversión potencial.

El "factor meme", la capacidad de un objeto de viralizarse y convertirse en un fenómeno cultural en internet, amplifica aún más su valor. La línea entre los memes y el valor real de los objetos se difumina, transformando snacks, juguetes y otros productos virales en activos comerciales.

La subasta del Cheetozard generó una ola de reacciones en redes sociales. Muchos usuarios compararon el evento con la obra “Comedian” del artista Maurizio Cattelan, una banana adherida a una pared con cinta adhesiva que se vendió por 6,24 millones de dólares en 2024. Otros, con humor, ironizaron sobre la situación, preguntándose si poseían algún alimento con forma inusual que pudiera ser vendido por una fortuna. Incluso la cuenta oficial de Cheetos en Instagram reaccionó con un enigmático “👀”, alimentando aún más la curiosidad y el debate.

El fenómeno Cheetozard no es una anomalía, sino una señal de una tendencia creciente. Los Cheetos con formas inusuales se están consolidando como un nicho dentro del mercado de objetos coleccionables, con subastas activas en eBay de Cheetos que se asemejan a personajes famosos o logotipos reconocidos, alcanzando precios de miles de dólares. El éxito del Cheetozard, por lo tanto, demuestra el impacto de internet en la percepción del valor y la creciente fusión entre entretenimiento, nostalgia y mercado de coleccionismo digital. Un simple snack, transformado por la magia de internet y el deseo de posesión, ha logrado superar el valor de un coche o un viaje, demostrando que, en el mundo del coleccionismo, el valor reside en la mirada del que observa y en el poder de la historia que se cuenta.