Los expertos avisan sobre cómo lavar las fresas para no comer pesticidas

La llegada de febrero es sinónimo de una nueva temporada de frutas. Naranjas, mandarinas y kiwis son algunas de las opciones para introducir en nuestra dieta equilibrada durante los meses de febrero y marzo. Pese a la variedad de opciones, para muchos amantes de la fruta, la más destacada durante esta época del año es la fresa.

Con nata, con azúcar o a solas, las fresas son uno de los manjares de los que podemos disfrutar durante esta temporada. Sin embargo, es importante saber que se trata de una fruta que figura como la más contaminada por pesticidas en la lista 'Dirty Dozen', elaborada por el Environmental Working Group (EWG).

Gran presencia de residuos de pesticidas

Según el informe de EWG, las fresas ocupan el primer puesto de "las frutas y verduras más contaminadas con pesticidas". El grupo activista americano destaca que, según las pruebas realizadas por el Departamento de Agricultura, las fresas que no son de origen orgánico son la fruta que presenta una mayor presencia de residuos de elementos químicos.

Los resultados del último estudio realizado por el 'Agriculture Department', que data de 2015 y 2016, demostraron que las fresas que podemos encontrar en cualquier supermercado (no orgánicas) contienen "un promedio de alrededor de ocho pesticidas por muestra".

Además, en el informe relativo a esta fruta, destacan que "el 99% de las fresas analizadas tenían residuos de al menos un pesticida" y que alrededor de un 30% tenía residuos de 10 o más pesticidas".

Cómo lavar adecuadamente las fresas

Ante la elevada presencia de residuos químicos en esta fruta, lo fundamental es saber cómo limpiarlas para asegurarnos de que podemos consumirlas sin restos de pesticidas o bacterias.

Pese a que comúnmente se piensa que enjuagándolas en agua es suficiente, la realidad es que siguen quedando muchos residuos adheridos a la piel de la fruta.

Changmou Xu, experto en procesamiento de alimentos en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, explica en el artículo 'How to wash strawberries to remove dirt and pesticides, according to an expert' que el mejor método para lograr una eliminación efectiva de los pesticidas es "remojar las frutas en agua limpia durante unos minutos y agregar un poco de vinagre blanco o bicarbonato de sodio".

Otros consejos

El experto también recomienda lavar las fresas justo antes de comerlas, debido a que se trata de "un tipo de fruta muy perecedera y susceptible al moho, especialmente cuando están mojadas".

También subraya la importancia de secarlas después de lavarlas para que "conserven su textura y sabor naturales y se mantengan frescas durante más tiempo".