Esto es lo que quieren saber los psicólogos cuando preguntan: ¿Cómo es tu relación con tus padres?

Cuando empezamos a ir a terapia, las preguntas más recurrentes y de las primeras que nos hacen los psicólogos están relacionadas con nuestra infancia y la relación con nuestros padres. En muchas ocasiones, esta pregunta nos puede causar rechazo porque la vemos como una intromisión directa a nuestra vida privada.

Incluso en TikTok se ha viralizado un 'trend' sobre este tema. Muchas personas, que quizá no entienden el porqué de esta pregunta, han subido videos a la plataforma. En ellos, dan a entender que no comprenden por qué les preguntan sobre sus progenitores, cuando realmente quieren hablar de sus exparejas o de alguien con quien han tenido una historia de amor.

No es curiosidad

Los padres son nuestro primer contacto con el amor y el cariño. De ellos aprendemos a cómo dar afecto, un factor determinante en la calidad de nuestras relaciones futuras. Como explica Gabor Maté, médico y experto en experiencias tempranas de la infancia, nuestras vivencias de pequeños tienen un gran impacto en nuestro desarrollo emocional y en nuestra capacidad para afrontar el estrés y la adversidad.

Lo que consideramos que está bien y lo que está mal, lo que se debe hacer y lo que no, también son detalles que aprendemos por primera vez de nuestros familiares directos. En la infancia solemos tener límites, normas y consecuencias que pueden influir a lo largo de toda la vida.

Demasiado cariño

El cariño que nos han dado nuestros progenitores durante los primeros años de vida tiene una gran influencia en aspectos como nuestra autoestima. Una mayor autoestima, una mejor comunicación y un mejor rendimiento académico están relacionados directamente con el afecto cariñoso y seguro.

No obstante, según la revista 'Psychology Today,' los niños necesitan cuidados para prosperar, pero los cuidados excesivos impiden que tengan éxito y confianza en sí mismos.

Ansiedad, depresión y problemas de ira

Por otro lado, los niños con padres menos cariñosos o más temerosos, acostumbran a tener una menor autoestima y a sentirse más agresivos o antisociales.

Además, Gabor Maté explica en su libro ‘Hold On to Your Kids’ que si nuestros cuidadores no estaban disponibles emocionalmente o eran abusivos, de adultos afrontamos las experiencias de manera poco saludable.

El médico explica que si un niño fue criado en un hogar donde no se le permitía expresar sus emociones, en un futuro reprimirá sus sentimientos y tendrá problemas de regulación emocional. Incluso puede convertirse en ansiedad, depresión y problemas con el manejo de la ira.

Ellos también han sido niños

Sin embargo, los padres tampoco son expertos en crianza y, aunque hayamos tenido una buena infancia, es posible que hubiera momentos en los que sentíamos que teníamos que reprimir nuestra manera de ser.

La terapia puede ayudarnos a sanar las heridas emocionales de nuestro pasado y a aprender formas nuevas y más saludables de afrontar el estrés y la adversidad. Al comprender las raíces de nuestros problemas, podemos comenzar a hacer cambios en nuestras vidas que nos llevarán a una mayor felicidad y bienestar.