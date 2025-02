El pediatra Carlos González aclara cuándo y cómo hay que ceder los deseos infantiles

Uno de los pediatras más reconocidos de España, Carlos González, ha hablado en su pódcast 'Criando sin miedo' sobre las estrategias para gestionar y entender los deseos del niño.

En un reciente episodio, el experto explica la importancia de saber cuándo y cómo hay que ceder ante las demandas de un hijo, pero aclara que ningún extremo es bueno: el exceso de regalos y la falta de atención pueden acabar con el deseo de los niños y su capacidad para disfrutar.

Entonces, ¿hay que ceder a las peticiones, aun las caprichosas, de nuestros hijos? González ha intentado acercarse al máximo a una respuesta, pero quiere dejar claro que ambas opciones no deben llegar a su extremo.

La sociedad de consumo

El especialista hace mención del impacto de la sociedad de consumo en la crianza de hoy en día. Los niños consiguen tener de todo antes de pedirlo siquiera, y esto provoca que no aprendan a valorar nada de lo que tienen, que nada llegue "a adquirir importancia", dice González en el vídeo.

A menudo, los padres ven los bienes materiales como un sustituto a la falta de tiempo de calidad con sus hijos, tendencia que González valora como ineficaz y contraproducente.

El cisne de pan

Por otro lado, el experto considera que tampoco es correcto no ceder nunca ante las peticiones de tu hijo. González pone de ejemplo en el episodio completo un caso que le ocurrió a él mismo de pequeño con su madre."Cuando mi madre me compró aquel cisne de pan que admiraba cada día, no se trataba del objeto en sí, sino de cómo supo adelantarse a mis deseos", recuerda el pediatra.

Lo que quiere explicar González a través de su infancia es que a veces este tipo de gestos dejan marca en el niño. Satisfacer algunos caprichos puntualmente fortalece el vínculo entre el padre y el hijo.

Enseñar a ceder

El especialista no pretende defender la idea de satisfacer todos los deseos del niño en ningún momento, pero sí ha abogado, y no solo en este episodio, por ceder en algunas ocasiones, ya que puede ser una oportunidad para enseñar a tu hijo que todos cedemos y que no nos hace "perder la autoridad".

Cuando un niño ve que sus padres pueden adaptarse a él, le respetan y le prestan atención es más fácil que lo aprenda y aplique a su vida. Esto, sin que se vuelva algo recurrente, es positivo.

¿Cuál es el mejor regalo?

El pediatra ha querido resaltar que si bien cumplir un capricho puntualmente es algo positivo, el verdadero regalo que debes hacer al niño -y no de manera limitada- es dedicarle tiempo real y de calidad.

González ha usado los permisos de maternidad y paternidad como ejemplo de que cada vez más padres no le dedican el tiempo suficiente a sus hijos. "En muchos países europeos, estos son "derechos del niño, no de los padres", dice González.

Este vídeo del perfil de TikTok de Carlos González resalta la importancia de prestarle atención a tus hijos y asegura que nada material podrá sustituir a uno de los elementos principales de una crianza sana y feliz: la atención de tus padres.