Psicopatía | Estas son las preguntas para saber si eres un psicópata, según la psicología

La psicopatía, un trastorno de la personalidad caracterizado por la falta de empatía, remordimientos y una tendencia a la manipulación, sigue siendo un tema de gran interés en la psicología y la criminología. Determinar si una persona es psicópata no es tarea sencilla, ya que existen diferentes niveles dentro del espectro y no todos los individuos son conscientes de su condición. Sin embargo, el psicólogo Vicente Garrido, experto en criminología, ha revelado en el podcast 'The Wild Project' tres preguntas clave que pueden servir como una primera autoevaluación para descartar esta posibilidad.

La primera pregunta clave que propone Garrido se centra en la preocupación por el impacto de las propias acciones en los demás: "¿Estoy preocupado por el hecho de que puedo ser dañino para los demás?". La respuesta a esta pregunta es fundamental, ya que los psicópatas suelen carecer de remordimientos y no se preocupan por el daño que causan a los demás. Si la respuesta es afirmativa, es decir, si te preocupa el daño que puedes causar, Garrido ofrece una buena noticia: "Si realmente estás preocupado, ya es un indicador a favor... no eres un psicópata".

Esta pregunta busca identificar la presencia de un elemento clave en la personalidad normal: la conciencia moral. La preocupación por el bienestar de los demás y el arrepentimiento por haber causado daño son indicadores de que se posee una capacidad de empatía y una sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno, características ausentes en los psicópatas.

Conexión emocional

El segundo punto clave que destaca Garrido es la capacidad de conexión emocional: "¿Puedo sentir lo que es una auténtica conexión con mi madre, mi hermana o al menos con una sola persona?". Esta pregunta busca evaluar la capacidad de establecer vínculos emocionales profundos y significativos con otras personas. Los psicópatas suelen tener dificultades para conectar emocionalmente con los demás y sus relaciones suelen ser superficiales y basadas en la manipulación.

Si la respuesta es afirmativa, es decir, si eres capaz de sentir una conexión emocional auténtica con al menos una persona, esto indica que no se trata de una personalidad psicopática. Incluso si se tienen dificultades en otros ámbitos de la vida, la capacidad de sentir un vínculo emocional genuino es un indicador importante de que se posee la capacidad de empatía y la sensibilidad emocional necesarias para establecer relaciones saludables.

La tercera pregunta clave que plantea Garrido se centra en la empatía en la comunicación: "Cuando converso con alguien, ¿soy capaz de generar temas con resonancias emocionales profundas y ponerme en el lugar del otro?". Esta pregunta busca evaluar la capacidad de comprender las emociones de los demás y de responder de manera empática. Los psicópatas suelen carecer de esta capacidad y su comunicación suele ser superficial, manipuladora y carente de resonancia emocional.

Para Garrido, esta es otra prueba clave, ya que los psicópatas suelen carecer de esta capacidad. Si eres capaz de generar temas con resonancias emocionales profundas y ponerte en el lugar del otro, esto indica que posees la capacidad de empatía necesaria para comprender y conectar con las emociones de los demás.

Interpretación de las respuestas

Garrido concluye que si una persona responde afirmativamente a las tres preguntas, puede estar tranquila: "Si tienes las tres, no eres un psicópata". Sin embargo, advierte que si se responde afirmativamente a dos preguntas, se debe tener "ojo". Si solo se responde afirmativamente a una pregunta, todavía hay "esperanza", pero si no se responde afirmativamente a ninguna pregunta, la situación es más preocupante: "Si no tienes ninguna… surprise, surprise".

Es importante destacar que estas preguntas son solo una primera autoevaluación y no deben ser utilizadas como un diagnóstico definitivo. Si se tienen dudas o preocupaciones, es fundamental buscar la ayuda de un profesional de la salud mental.

Es importante recordar que la psicopatía es un espectro, lo que significa que existen diferentes niveles de gravedad. No todos los psicópatas son iguales y algunos pueden presentar características más sutiles que otros. Sin embargo, Garrido deja claro que el verdadero psicópata carece de remordimientos, conexión emocional y empatía.

Estas tres preguntas pueden ayudar a cualquiera a hacerse una primera autoevaluación y a reflexionar sobre su propia personalidad. Sin embargo, es fundamental buscar la ayuda de un profesional de la salud mental si se tienen dudas o preocupaciones sobre la posibilidad de padecer psicopatía o cualquier otro trastorno de la personalidad. La comprensión de la psicopatía es fundamental para proteger a la sociedad y para ofrecer ayuda a aquellos que puedan necesitarla.