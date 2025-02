Esta es la mejor técnica para tener ordenada la casa, según la psicología

El ritmo frenético de la rutina complica algo tan básico como mantener la casa ordenada. Es bastante probable que llegue el fin de semana y lo que menos te apetezca sea una jornada de limpieza y orden. Por ello, es necesario identificar cuáles son los hábitos que nos hacen acabar con la casa patas arriba cada semana.

Lo que dicen los expertos

Cuando nos ponemos a recoger la casa seguramente tropecemos varias veces con objetos y prendas de ropa que no usamos, o que ni siquiera sabemos por qué siguen en casa.

La psicóloga Mary E. Dozier, especializada en investigar la evaluación y tratamiento del trastorno de acumulación, publicó un artículo en 'The Conversation' que abordaba este tema.

La experta focaliza sus investigaciones en gente mayor de 60 años. Asegura que no es necesario un diagnóstico clínico para tener problemas con el desorden, ya que sentirse atado a objetos con valor sentimental es algo que sucede con naturalidad en la etapa del envejecimiento.

¿Cómo llegamos a este desorden?

Existen diferentes motivos, según la psicología, que nos llevan a desarrollar este deseo de acumular objetos. Entre ellos, explica Dozier, estarían los valores de la persona: guardar estos objetos "es coherente con sus valores", asegura Dozier. La razón que les lleva a mantenerlo no es que tengan miedo a perderlo, sino lo que representa para ellos.

A lo que se refiere la psicóloga con esto es que depende de la persona y con respecto a qué valores actúe. En otras palabras, que las personas identifiquen algo como importante o no es subjetivo.

El ejemplo que usa la experta para explicar esta cuestión es el siguiente: "El vestido que usé para la boda de mi hermana me recordó un día maravilloso. Sin embargo, cuando ya no me quedaba bien, lo regalé porque hacerlo era más coherente con mis valores de utilidad y ayuda: quería que el vestido fuera para alguien que lo necesitara y lo usara. Alguien que valorara más la familia y la belleza podría haber priorizado quedarse con el vestido debido a la estética y su vínculo con un evento familiar".

Una propuesta eficaz

En el artículo, Mary E. Dozier propone ante esta tendencia olvidarse de cuestionar los motivos por lo que quedarse un objeto y "concentrarse en las razones para descartarlo y lo objetivos que tiene para su hogar y su vida".

"Si tus valores fundamentales son la salud y la creatividad, tener un libro de recetas" en casa no te parecerá un trasto, asegura Dozier. Pero para ordenar, debes saber de qué valores partes.

La experta, tras su investigación, ha comprobado que es una buena opción hacer un listado de valores antes de ponerse a ordenar. Saber por qué está tratando de ganar más espacio te motivará a la hora de deshacerse de sus posesiones.

Puede que en este proceso los valores entren en conflicto, pero la especialista asegura que pararse a reflexionar sobre si conservar o descartar un objeto es "muy útil". Siguiendo la línea de que los valores son subjetivos, las acciones en consecuencia de estos, también lo son. La experta aconseja no prejuzgar a alguien por guardar o mantener posesiones que pueden ser trastos o reliquias según los ojos que lo miren.