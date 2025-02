Montserrat, el destino catalán que The New York Times recomienda visitar este 2025

El periódico estadounidense New York Times publica anualmente la prestigiosa lista de '52 Place to Go' donde se recomienda los destinos que los más viajeros no pueden perderse este 2025. En la lista de este año, se incluye uno de los lugares más icónicos y únicos de Catalunya: Montserrat.

"Los picos de la cordillera de Montserrat sobresalen en el cielo como dedos, atrayendo a peregrinos de todo el mundo", empieza el artículo del New York Times en el que destaca la curiosa forma de la montaña y su monasterio benedictino, que este 2025 conmemora el milenario de su fundación. Los actos del aniversario incluyen un festival de música, varias exposiciones y actuaciones de la Escolanía de Montserrat, uno de los coros infantiles más antiguos de Europa.

En el Monasterio también se encuentra la Virgen de Montserrat, conocida como La Moreneta y declarada Patrona de Catalunya hace prácticamente 150 años por el papa León XIII. El artículo también destaca la montaña como fuente de inspiración de Antoni Gaudí para sus obras, además, el arquitecto intervino en los planos del ábside de la Basílica cuando aún era solo un estudiante.

The New York Times también se fija en el entorno de la montaña, repleta de rutas de senderismo para descubrir todos los rincones del Parque Natural de Montserrat, los cuales esconden ermitas abandonadas excavadas en la misma roca de la montaña. El pico más alto del macizo de Montserrat es Sant Jeroni, que con sus 1.236 m de altura sobre el nivel del mar, se puede contemplar una vista panorámica espectacular, "donde el cielo se encuentra con la tierra: una experiencia espiritual en sí misma”, destaca el texto.

Cómo llegar a Montserrat

Además, esta conocida montaña en forma de sierra es de fácil acceso gracias a su buena conexión con Barcelona. La opción más común desde la ciudad es tomar el tren de la línea R5 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) desde la Plaza de España. Una vez subido al tren, se puede bajar en la estación de Monistrol de Montserrat para subir en cremallera - un tren que asciende hasta el monasterio ofreciendo vistas impresionantes durante el trayecto -, o desde la estación Aeri de Montserrat para subir en teleférico.