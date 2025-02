Así puedes saber si eres una persona PAS en menos de un minuto

El término 'persona altamente sensible' (PAS) ha ido ganando protagonismo en los últimos años. Cuando se habla de la alta sensibilidad, se relaciona con un rasgo de la personalidad que en muchos casos puede pasar desapercibido.

¿Qué significa ser PAS?

La psicóloga norteamericana Elaine N. Aron, que centró su labor en la investigación de la Sensibilidad de Procesamiento Sensorial (SPS), definía a la persona altamente sensible como "altamente creativa, intuitiva y empática".

En su estudio 'Sensory-processing Sensitivity and its relation to introversion and emotionality', publicado en la revista 'Journal of Analytical Psychology', Aron expuso que las PAS suelen "tener la necesidad de tomar frecuentes descansos durante días ocupados", así como "reducir la estimulación y las sorpresas imprevistas". También "le dan más importancia a sus vivencias espirituales e interiores, incluyendo sueños".

¿Cómo saber si soy PAS?

La psicóloga Julie Smith, con más de dos millones de seguidores en su perfil de Instagram, explicó en uno de sus vídeos algunos de los síntomas que podrían relacionarse con este rasgo de la personalidad. En menos de un minuto, Smith informa sobre los atributos más característicos de las personas con alta sensibilidad.

Ser altamente sensible no significa ser introvertido": la especialista norteamericana explica que la elevada sensibilidad se relaciona con la creación de vínculos emocionales más fuertes con las personas del entorno. Esto provoca que la persona con este rasgo se 'contagie' con mayor facilidad del estado de ánimo de aquellos que le rodean.

Encontrar paz en la soledad: las personas altamente sensibles suelen necesitar "recargar su batería social" con mayor frecuencia, especialmente tras interacciones que sean emocionalmente intensas.

Percepción más profunda del arte y la música: los sitios con mucha afluencia de gente o sonidos intensos pueden abrumar a este tipo de personas. Sin embargo, la psicóloga destaca que pueden captar los elementos musicales o artísticos con mayor intensidad.

La terapeuta también recalca que no se trata de una condición médica ni es necesario buscar una solución. Las PAS procesan la información del mundo que les rodea de manera más profunda, lo que según la psicóloga puede tener tanto un impacto positivo como negativo en sus vidas, en función de la situación.