Adiós bacterias: esta experta en limpieza tiene la mezcla casera para dejar la fregona siempre limpia

Para mantener nuestro hogar limpio, no es suficiente con barrer, fregar y quitar el polvo de forma recurrente. Las herramientas de limpieza que usamos también deben ser sometidas a un mantenimiento y ser sustituidas por otras nuevas cuando sea necesario.

La fregona es uno de los utensilios más comunes en la limpieza del hogar y un gran invento, que nos ha permitido dejar reluciente el suelo de nuestras casas. Sin embargo, puede tener el efecto contrario si no estamos acostumbrados a desinfectarla. Esta herramienta está constantemente húmeda y, si no se le aplica su limpieza particular, puede dejar el suelo más sucio de lo que estaba antes de pasarla.

La 'influencer' @evalaordenada, popular en TikTok, ha publicado en sus redes un método para mantener la fregona limpia y desinfectada, evitando el mal olor que puede desprender este utensilio si no se lava a menudo.

Su truco se basa en mezclar desinfectante, jabón y agua en un cubo y dejar la fregona dentro durante unos minutos mientras se elimina cualquier tipo de suciedad y bacterias. Posteriormente, es momento de escurrir bien la mezcla de la fregona con agua para retirar los productos aplicados. Una vez aclarada, se escurre de nuevo y se deja secar al sol.

Este método nos puede ayudar a alargar la vida de nuestra fregona, pero esto no significa que debamos mantenerla durante años. Lo ideal sería cambiarla cada mes, aunque si se sigue un buen mantenimiento, y en función de uso, su vida útil se puede extender hasta los seis meses. Es imprescindible reemplazarla si se comienza a deshilar, tener mal olor persistente o si simplemente ya no limpia como antes.