El mejor lugar para jubilarse está en España: buenas playas, sol y espacios verdes

La búsqueda del lugar ideal para disfrutar de los años dorados es una inquietud común entre aquellos que se acercan a la jubilación. Factores como la calidad de vida, el sistema sanitario, el coste de vida y el clima son determinantes en esta decisión. Recientemente, la prestigiosa revista Forbes ha elaborado una lista de destinos idóneos para retirarse, y el primer puesto lo ocupa una ciudad española: Valencia.

El ranking de Forbes, aunque dirigido principalmente a lectores estadounidenses, ofrece una valiosa guía para cualquier persona que busque un lugar con alta calidad de vida para pasar sus años de jubilación. La publicación ha considerado aspectos como el sistema sanitario, la movilidad, el entorno, la oferta cultural y, sobre todo, el factor económico. ¿Qué hace a Valencia destacar por encima de otros destinos?

Coste de vida asequible

Uno de los principales atractivos de Valencia, según Forbes, es su coste de vida relativamente bajo. La revista estima que una pareja de jubilados necesita alrededor de 2.300 euros al mes para disfrutar de un día a día próspero. Esto supone un ahorro medio del 53% para los estadounidenses mayores de 65 años, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de aquel país. La posibilidad de mantener un buen nivel de vida con un presupuesto moderado es un gran aliciente para muchos jubilados.

La salud es una prioridad fundamental en la edad de jubilación, y España destaca a nivel mundial por su sistema sanitario público de calidad. A diferencia de países como Estados Unidos, el sistema español garantiza asistencia médica independientemente de la situación económica del paciente. Esta cobertura universal ofrece tranquilidad y seguridad a los jubilados, sabiendo que tendrán acceso a la atención médica que necesiten.

Valencia ofrece un sistema de transporte público eficiente que reduce la necesidad de depender de un vehículo privado. Además, la ciudad es "amiga de la bicicleta", con carriles bici que permiten circular con seguridad tanto en el centro urbano como en sus numerosos y amplios espacios verdes. La facilidad para desplazarse de forma sostenible y accesible es un punto a favor para los jubilados, que pueden disfrutar de la ciudad sin las complicaciones del tráfico y el aparcamiento.

Clima mediterráneo

Valencia goza de un clima mediterráneo con inviernos suaves y veranos cálidos, lo que la convierte en un destino atractivo durante todo el año. Sus playas de arena fina y sus numerosos parques y jardines ofrecen espacios para relajarse, practicar actividades al aire libre y disfrutar de la naturaleza. El entorno natural de Valencia contribuye a un estilo de vida saludable y activo.

La ciudad de Valencia cuenta con una rica oferta cultural y gastronómica que satisface todos los gustos. Desde museos y teatros hasta festivales y eventos culturales, la ciudad ofrece una amplia variedad de opciones de ocio y entretenimiento. La gastronomía valenciana, con platos como la paella, es famosa en todo el mundo y ofrece una experiencia culinaria única.

Forbes destaca la presencia de una comunidad de expatriados en Valencia, lo que facilita la adaptación para aquellos que se mudan desde otros países. Si bien se recomienda tener al menos nociones de español, el ambiente multicultural de la ciudad ayuda a superar las barreras lingüísticas. Para aquellos que deseen residir en España a largo plazo, existe la posibilidad de solicitar un visado de residencia no lucrativa, que permite vivir en el país sin trabajar, siempre y cuando se disponga de medios económicos suficientes.

Uno de los mayores desafíos para instalarse en Valencia puede ser el precio de la vivienda. Según el portal Idealista, el precio medio de la vivienda en venta en Valencia en diciembre de 2024 alcanzó los 2.836 euros por metro cuadrado, lo que representa un incremento significativo en comparación con el año anterior. El precio del alquiler también ha aumentado, situándose en 14,9 euros por metro. Es importante tener en cuenta este factor a la hora de planificar la jubilación en Valencia.

El reconocimiento de Valencia como un destino ideal para vivir no es nuevo. Forbes ya la situó entre las 50 mejores ciudades para vivir en 2022, y The New York Times la incluyó en su lista anual de 2024 de los 52 lugares que recomendaba visitar, destacando sus playas, su vibrante escena cultural y su rica tradición gastronómica.

En el ranking de Forbes, Valencia ocupa el primer puesto, seguida de Cascais, en Portugal; Medellín, en Colombia; Creta, en Grecia, y Mazatlán, en México. La combinación de factores como el coste de vida, el sistema sanitario, el clima, la oferta cultural y la calidad de vida hacen de Valencia un destino excepcional para disfrutar de la jubilación.