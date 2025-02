Presenta este documento si no quieres que te quiten la pensión

Las pensiones no contributivas son ayudas económicas destinadas a ciudadanos que no cuentan con los recursos suficientes para subsistir. Las personas que no han cotizado nunca, o al menos, no por el tiempo suficiente, y se encuentran en una situación de vulnerabilidad son los beneficiados por esta pensión. Existen dos tipos de pensiones no contributivas: las de jubilación y las de invalidez.

Aumentos en las pensiones

Con la aprobación del decreto ómnibus, tras el acuerdo del Gobierno con Junts, más de 12 millones de pensionistas verán incrementados sus ingresos. Las pensiones contributivas crecerán un 2,8%; las mínimas lo harán alrededor de un 6%, y las no contributivas aumentarán un 9%. Para ser beneficiario de esta ayuda, los pensionistas tendrán que presentar un documento indispensable antes del 31 de marzo.

Documento a presentar

El documento en cuestión, es la declaración de los ingresos o rentas computables de la persona beneficiaria de la pensión y de los que conviven con ella, referidos al año anterior. En el mismo documento también se deberá especificar las posibles variaciones de los ingresos o rentas en el año actual.

El objetivo de esta documentación es poder adaptar la cuantía de la pensión en el caso de que los ingresos hayan cambiado, de esta forma también se determina el mantenimiento del derecho a la pensión no contributiva. El certificado de rentas se puede presentar en la Sede Electrónica del Imserso, presencialmente en las oficinas del Imserso o de la Seguridad Social, o por correo postal remitido a la delegación correspondiente.