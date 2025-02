Una tiktoker francesa alucina con el tren Ouigo: "Parece la casa de Polly Pocket"

Una de las mejores experiencias que conlleva viajar, más aún si hablamos de otros países, es dejarse sorprender al descubrir cosas nuevas. Una sensación que puede ser incluso mayor si hacemos viajes improvisados o a última hora, conociendo aún menos lo que nos podemos encontrar.

Algo así le ocurrió a una tiktoker francesa, Juliette (@juliettemainx), que alucinó al subirse a un tren Ouigo para realizar el trayecto Barcelona - Madrid. La compañía francesa Ouigo ofrece trenes de alta velocidad 'low cost'.

"He decidido hacer un viaje de última hora y accidentalmente me he metido en el tren más chulo de mis sueños", comparte emocionada en un vídeo de Tiktok, asegurando que se sintió como "estar en un cohete espacial de los años setenta".

A continuación muestra el diseño de los trenes, con colores llamativos, asientos rosas, purpurina en las paredes y los taburetes del bar que bien podrían serlo de un restaurante ochentero de los Estados Unidos.

"¿Parece la casa de Polly Pocket?", pregunta irónicamente. Polly Pocket es una línea de muñecas y accesorios que se popularizó en los años 80 y 90, de colores llamativos y pequeñas, de "bolsillo" ('pocket').

El vídeo en Tiktok acumula más de medio millón de visualizaciones, con comentarios de todo tipo. "Es futurista y nostálgico a la vez. El diseño del bar honestamente es de sueño", señala un usuario. "Por qué ya no se hacen cosas así de lindas", decía otro. Por otro lado, para muchos era gracioso que "romantizara" un tren Ouigo. "Nunca me imaginé que vería a alguien romantizar el Ouigo pero es bastante bonito supongo".