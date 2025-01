Una dermatóloga avisa de la aparición de manchas en la cara: "No son por envejecer..."

La aparición de manchas en la cara se han convertido en una de las preocupaciones de la población adulta, que cada vez observa más imperfecciones en su piel. Generalmente, este tipo de marcas se atribuyen a la edad, algo que ha desmentido la dermatóloga Leire Barrutia, conocida en redes sociales por sus consejos sobre salud.

“Este tipo de mancha son lentigos solares. Aunque a veces se conocen como manchas de la edad, esa no es su verdadera causa", ha explicado la doctora en una publicación en Instagram. "Podéis fijaros de forma muy sencilla, veréis que solo aparecen en zonas donde da el sol, en zonas donde no da el sol prácticamente no aparecen”, ha añadido.

Esta problemática no solo es física, ya que las consecuencias no se limitan a lo visible. "Va más allá de la mancha. Como es una zona dañada por el sol, tenemos una alteración estructural en toda la epidermis, es decir, en la capa superficial de la piel, y esto es muy importante para el tratamiento porque no tenemos que centrarnos en principios activos despigmentantes como el ácido tranexámico, la vitamina C o la niacinamida", ha asegurado Leire Barrutia. "Tenemos que irnos a principios activos que recuperen la calidad de la piel, sobre todo los que produzcan un recambio epidérmico de las capas más superficiales", ha recordado.

Barrutia ha analizado algunos de los mejores tratamientos para los lentigos solares. "Nos va a venir genial el retinol, que va a ser el principio activo más interesante y también otros renovadores epidérmicos como el ácido glicólico", ha afirmado. "¿Y además de esto, que podemos incorporar? Nos va a venir muy bien los principios activos que tengan una función despigmentante y que también induzcan a esta mejoría de calidad de la piel, fundamentalmente la Vitamina C, a la que hay que sumarle tratamientos en clinica como el IPL y otro tipos de láseres que producen una renovación epidérmica o los peelings”, ha finalizado en un vídeo publicado en Instagram, donde la doctora tiene más de 400.000 seguidores.