No te deshagas de estas tres prendas de ropa: vuelven a estar de moda durante el 2025

No hay nada más cambiante que la moda. Siempre que pensamos que una prenda no puede volver al año en el que estamos, las tendencias nos sorprenden y demuestran que todo se puede reciclar. Parece que era ayer cuando decíamos adiós a una infinidad de prendas que habían marcado nuestra generación, pero, por suerte, nos encontramos en una época en la que la creatividad en la moda no tiene límites: mezclar estampados, probar texturas, combinar diferentes colores...

Con el creciente auge de creadores de contenido, aplicaciones y marcas de ropa, el que no es partícipe de la moda es porque no quiere. Hay numerosas influencers que nos dan ideas de cómo vestir, aplicaciones que nos avisan de las bajadas de precios en nuestros artículos favoritos y marcas diferentes que emergen para dar un toque diferente a nuestros outfits.

Pero para dar rienda suelta a nuestra imaginación y creatividad, hemos de deshacernos de ropa que ya no nos vamos a poner, porque, siendo sinceros, es imposible que nos pongamos toda la que tenemos en el armario. Por suerte, y para que sigas al tanto de las tendencias más importantes, a continuación te facilitamos el trabajo y te decimos cuáles son las prendas de las que no debes deshacerte esta temporada.

Prendas en tendencia este 2025

Si quieres seguir las tendencias y asegurarte de que no tiras o regalas nada de lo que te puedes arrepentir, asegúrate de no hacer limpieza de armario antes de haber apartado las prendas de color rosa, las bailarinas y las prendas lenceras. Y es que, durante los primeros meses del 2025 es cuando van surgiendo las primeras tendencias, y, como el frío se va disipando, no es un secreto que estas estén relacionadas con la primavera y el verano.

El rosa siempre vuelve y, en primavera, es uno de los colores que más se llevan. Pasa lo mismo con las bailarinas, que desde que volvieron el año pasado han vestido nuestros pies más que cualquier bota o sandalia en nuestro armario. Las prendas lenceras, por otro lado, siempre son un acierto para salir por la noche, proporcionando un toque diferente frente a la ropa con tejidos cotidianos que vemos rutinariamente.