La aplaudida reflexión de Ismael Serrano para rebatir al terraplanista Javi Poves: ¿quién gana con esto?

Ismael Serrano lleva más de 25 años de carrera musical, siempre comprometido política y socialmente en sus canciones y también en redes sociales, muy crítico recientemente con Donald Trump y Elon Musk, entre otras figuras de derechas.

Uno de sus últimos tweets ha sido una reflexión muy celebrada que va dirigida a los que creen que la tierra es plana y, especialmente, a Javi Poves. Las teorías terraplanistas, desmentidas en infinidad de ocasiones a través de experimentos y pruebas empíricas, van resurgiendo recurrentemente especialmente a través de las redes sociales; donde los memes terraplanistas, negacionistas y conspiranoicos caen en gracia para muchos.

Recientemente, el programa deportivo de la COPE, el Partidazo de la Cope, entrevistó a Javi Poves, entrenador del CD Colonia Moscardó. Poves se ha hecho viral por sus teorías conspiranoicas, defendiendo en el programa que la Tierra es plana. “Yo hasta que no me muestren la esfericidad o la curvatura en el horizonte, es imposible. Hasta que no me enseñen cómo se curva el agua en los océanos, es plana, sin ningún tipo de duda”, señaló.

“Podéis decirme que estoy chalado, pero pasarán los años... Y estoy totalmente seguro, porque al final la verdad sale a la luz, pero os llevan engañando desde que habéis venido al mundo, sois un poco pringaos”, añadió.

Un mensaje amplificado en la radio y que ha hecho que Poves gane adeptos, viral por sus ruedas de prensa y sus declaraciones, que suelen ser polémicas y que en ocasiones rozan lo surrealista.

¿Por qué tendrían la intención de ocultárnoslo?

El artista Ismael Serrano quiso enviar un mensaje a los terraplanistas desde X, lanzando una pregunta reflexiva. "¿Alguien me puede explicar por qué una conspiración mundial y milenaria tendría la intención de ocultarnos que la Tierra es plana?", escribió.

"Es que, de verdad, no entiendo el motivo de la conjura", seguía el tweet, acabando con otra pregunta. "O sea, ¿quién gana con la esfericidad del planeta?".

Una reflexión que acumula casi dos millones de visualizaciones y 26.000 me gusta, y que ha sido muy aplaudida en redes y que va seguida de una alusión directa a Poves. Durante la entrevista, el entrenador llega a afirmar ser más listo que Galileo y Kepler, a lo que Serrano respondió: "Aunque tengo que reconocer que el argumento “ahora va a resultar que Galileo y Kepler son más listos que yo” me parece un claro jaque mate".