KFC regala patatas gratis hoy durante todo el día: estos son los restaurantes

No son pocas las veces que los restaurantes y cadenas de comida rápida se enfrentan a las críticas de sus clientes (y no clientes también) y deben salir al paso de dichas acusaciones y enderezar la situación para que la imagen de la marca no se vea dañada y la productividad no decaiga.

Este es el caso de la cadena estadounidense Kentucky Fried Chicken (KFC), que en internet acumulaba numerosas críticas por sus patatas fritas. La textura y el sabor de las mismas acaparaban todos los comentarios, la mayoría de ellos negativos.

Por este motivo, han anunciado un cambio en sus patatas fritas y, el mismo día del lanzamiento de la nueva receta, se van a ofrecer gratis para todos aquellos que lo deseen.

Campaña restitutoria

Hoy viernes 24 de enero, KFC lanza sus nuevas patatas fritas y, de la mano de la agencia creativa PS21, la campaña 'Fries compensation' de KFC repartirá gratuitamente 17 millones de toneladas de patatas fritas para dar a conocer su nuevo producto y convencer a todos aquellos detractores de que, ahora sí, vale la pena su receta.

Este nuevo tipo de patata frita será más crujiente y, a la vez, más jugosa, se freirá con piel y estará sazonada con especias y hierbas. Este cambio que ha hecho KFC viene dado tras reconocer que su anterior receta no estaba a la altura.

¿Qué debes hacer?

Para reclamar tus patatas fritas gratis debes entrar en la aplicación de KFC, hacer un pedido para recoger en el restaurante más cercano (todos los KFC de España ofrecen esta promoción) e introducir el código promocional 'nuevaspatatas'.

De esta forma, podrás disfrutar de la nueva receta de patatas fritas de KFC de manera totalmente gratuita.