Este alimento tan usado en la cocina es el remedio casero más eficaz contra las cucarachas

Encontrarse una cuchara en cualquier parte de la casa no es plato de buen gusto. Si además aparecen varias o hasta hay una plaga, sobre todo cuando el calor aprieta, este insecto repugnante se convierte en el enemigo número uno. No hay vivienda que se libre: estos insectos aparecen hasta en los pisos más altos de los edificios. Hay diferentes trucos caseros para acabar con ellos sin tener que recurrir a expertos en desinfección ni a productos químicos. Hoy te enseñamos como un producto muy común en la cocina puede ser la solución para erradicar este tipo de blatodeos.

Hay varios remedios para acabar con las cucarachas. Por ejemplo, el café puede convertirse en un gran aliado. No es el único producto que solemos tener en la cocina que ayuda a combatir estos insectos: el laurel no solo potencia el sabor de la comida, sino que también los ahuyenta sin necesidad de pisarlos, que no es recomendable por este motivo.

Da gusto a los platos y espanta las cucarachas por igual

El laurel no es único alimento que las repele, el truco del pepino corre como el radio patio entre los vecinos. Sin embargo, el uso de esta planta es mucho más simple. Basta con coger varias hojas secas, las cuales se venden en bolsitas en los supermercados o a granel, en herbolarios y otras tiendas a peso. Otro consejo: las secas conservan el fuerte olor durante un año, pero las frescas tienen un aroma más potente y amargo, el cual funciona mejor.

Cómo usar el laurel

Sean secas o frescas, el proceder es el siguiente: coge varias hojas equivalentes a 100 o 150 gramos y tritúralas. Lo puedes hacer con una batidora o con las manos, el caso es desmenuzarlas en trozos muy pequeños o hasta convertirlas en polvo, ya que al romperlas el fuerte olor se multiplica. A continuación, reparte el producto por donde suelen aparecer las cucarachas, sobre todo en la cocina y el comedor. Colócalo también cerca de los sumideros, ya que suben por los desagües.

Lo bueno de este método es que no mata a los bichos, pero perciben el olor como algo irritante y huyen, de forma similar a como actúan algunos repelentes con los mosquitos. Un último apunte: el laurel es un 'multiproducto' más allá de los fogones o de las cucarachas. También es útil para repeler a los pulgones, las hormigas, las moscas, los mosquitos y las polillas.