Un chino deja claro por qué hay que invertir en bazares o restaurantes: "Los padres chinos tienen mucho miedo de..."

El canal de YouTube ‘Un chino y medio’, protagonizado por los influencers @chickenpapi y Jiajun Yin, ha abordado temas relacionados con la comunidad china en España, generando reflexiones interesantes sobre sus costumbres y decisiones empresariales. En uno de sus episodios, Jiajun Yin explica por qué muchos chinos, al llegar a España, optan por emprender en negocios como bazares, bares o restaurantes, desmitificando algunas ideas preconcebidas y revelando las razones culturales y económicas que impulsan esta elección. La barrera idiomática, la estabilidad y la aversión al riesgo son algunos de los factores que, según Jiajun, influyen en esta preferencia.

La barrera idiomática: un factor clave para emprender

Uno de los principales obstáculos que enfrentan los inmigrantes chinos al llegar a España es la barrera del idioma. Jiajun Yin, quien ha trabajado en el bazar de su padre durante años, señala que esta dificultad es un factor determinante en la elección del tipo de negocio a emprender. En un bazar, la comunicación verbal no es esencial. Los clientes entran, buscan lo que necesitan y realizan la compra de forma autónoma, sin requerir una interacción verbal compleja. “En un bazar no usas el idioma, tú usas ‘fondo derecha’”, bromea Jiajun, ilustrando la simplicidad de la interacción en este tipo de comercio. Esta ventaja hace que el bazar sea una opción atractiva para aquellos que aún no dominan el español.

Estabilidad y familiaridad: negocios conocidos y seguros

Más allá del idioma, los bazares, bares y restaurantes ofrecen un modelo de negocio relativamente estable y familiar para la comunidad china. Estos comercios suelen requerir una inversión inicial moderada y un conocimiento del sector que muchos inmigrantes chinos ya poseen. Muchos de ellos han crecido en entornos donde este tipo de negocios son comunes, lo que les proporciona una base sólida para emprender con confianza. Además, la simplicidad de la gestión y la posibilidad de involucrar a la familia en el negocio los convierte en una opción atractiva para muchos.

¿Cuánto dinero se puede ganar?: mitos y realidades

Uno de los temas que Jiajun Yin aborda es la cuestión de las ganancias que se pueden obtener con un bazar o un bar. Según el influencer, una buena facturación anual para un bazar rondaría los 100.000 euros, mientras que el beneficio suele ser el doble del precio de costo, siempre y cuando no haya competencia cercana. Sin embargo, Jiajun matiza que también existen riesgos y desafíos, como el alquiler, los robos y la inversión en productos que no siempre se venden. “Al principio, cuando teníamos un bazar más pequeño, mi padre no dormía por las noches porque se preocupaba que no le fuese bien el bazar. Que nos roben era perder dinero”, revela.

En el caso de los bares, Jiajun apunta que el beneficio anual puede ser inferior al de los bazares debido a los gastos operativos y de personal. Sin embargo, subraya que las máquinas tragaperras pueden ser una fuente adicional de ingresos, ya que los dueños firman contratos de exclusividad que les reportan beneficios adicionales.

El miedo a la incertidumbre: la mentalidad de los padres chinos

Una de las revelaciones más interesantes de la conversación es el temor que los padres chinos tienen a la incertidumbre financiera. Como explica Jiajun, “los padres chinos tienen mucho miedo de no tener dinero en la cuenta. Tener mucho dinero les hace sentir más estable”. Esta mentalidad, arraigada en la cultura china, impulsa a muchos inmigrantes a invertir en negocios que les proporcionen cierta seguridad y estabilidad económica. El miedo a perder dinero y a no poder proveer a sus familias es una fuerza motivadora que explica por qué optan por negocios probados y conocidos.

Liquidez versus inversión: las diferencias entre bazar y bar

Jiajun también destaca las diferencias en términos de liquidez entre un bazar y un bar. En el caso del bazar, la mayor parte del capital se invierte en productos, lo que puede generar problemas de liquidez si no se venden rápidamente. En cambio, un bar suele tener más liquidez debido a la menor inversión en stock. Sin embargo, ambos modelos de negocio ofrecen oportunidades para generar ingresos y establecer una base económica en un país nuevo.

Más allá del dinero: la búsqueda de la estabilidad

En resumen, la decisión de muchos inmigrantes chinos de invertir en bazares, bares o restaurantes no se reduce a una mera cuestión económica. La barrera idiomática, la familiaridad con el modelo de negocio, el deseo de estabilidad y la aversión al riesgo son factores que influyen en esta elección. Además, la mentalidad de los padres chinos, que valoran la seguridad financiera por encima de todo, también desempeña un papel importante. Los bazares y restaurantes representan una oportunidad para establecerse en un país nuevo, construir un futuro mejor para sus familias y contribuir a la diversidad cultural de España.