¿Llevas gorra cada día? Esto dice la psicología de ti

La moda es una forma de expresión que suele reflejar la identidad de cada persona. Hay distintos estereotipos en los que se puede clasificar a la gente según las prendas de ropa que use e, incluso, según los accesorios que frecuente, ya sean anillos, collares, gafas o gorras.

El uso de gorras

Los sombreros o gorras son accesorios de uso cada vez más común, sobre todo, en invierno -para protegerse del frío- o en verano -para hacerlo del sol-, y hay personas que las usan de forma habitual, sin importar el tiempo que haga. Distintos psicólogos han explicado el porqué del uso frecuente de las gorras.

La psicóloga Karen J. Pine, autora de ‘Mind What You Wear: the Psychology of Fashion’, explica en su libro que llevar este accesorio habitualmente puede significar una necesidad de expresar la identidad personal y la individualidad.

Por su parte, el colegio de psicólogos SJ comparten que llevar gorra podría estar relacionado con el estatus social, la protección emocional y, coincidiendo con Pine, la necesidad de expresar la identidad de cada individuo. Aparte, alegan que puede ser un símbolo de resistencia y rebeldía frente a las normas establecidas.

Usar la gorra habitualmente también dota a quien la lleva de una sensación de seguridad y privacidad, ya que se lleva la cara tapada parcialmente, hecho que puede generar un sentimiento de protección y, consecuentemente, dar más confianza a quien la lleva.