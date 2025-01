"Adiós mi espía chino": el vídeo viral con el que afrontan la inminente prohibición de Tiktok en Estados Unidos

Tiktok está cada vez más cerca de desaparecer de Estados Unidos. Con más de 150 millones de usuarios activos en el país, algunos ya empiezan a despedirse de la red social china, propiedad de ByteDance, que tiene hasta el próximo 19 de enero para vender su negocio estadounidense a una empresa que no sea de China.

Fue en abril cuando el Congreso estadounidense aprobó la ley que prohibía las "aplicaciones controladas por adversarios extranjeros", a fin de vetar Tiktok en territorio estadounidense, acusando a la aplicación de ser una herramienta de espionaje al servicio del régimen de Xi Jinping.

La venta del negocio de la plataforma en Estados Unidos a una empresa que no sea China permitiría la continuidad de la plataforma en el país, y Bloomberg publicó que ByteDance se estaba planteando vender el negocio estadounidense a Elon Musk, aunque la compañía lo ha negado.

"Ha sido un honor espiaros"

Las reacciones por parte de usuarios estadounidenses no se ha hecho esperar. Con una mezcla de tristeza e ironía, son muchos los que ya empiezan a despedirse de la plataforma y, más concretamente, del espía chino que supuestamente controla a los usuarios para conseguir información. "Adiós mi espía chino" se ha convertido en una de las tendencias más virales de la plataforma.

"Ha sido un honor espiaros durante los últimos años", asegura irónicamente el usuario chino Yan Xiao (@yanxiao1003) mientras suena la canción 'See you again' de fondo. "Que todos tengáis una gran vida en el futuro", añade, sin olvidar mensajes más personales propios de un espía: "Laura, de California, no deberías tomar tanta Coca-Cola, es mala para la salud". El vídeo ha acumulado más de 22 millones de visualizaciones.

Aprovechando el tirón de El Juego del Calamar, un usuario muestra una emotiva escena de la primera temporada de la serie y escribe: "yo diciéndole adiós a mi espía chino (él perfeccionó mi algoritmo)".

Precisamente, es el perfeccionado algoritmo de Tiktok - atribuido humorísticamente a los espías - lo que ha atrapado a tantos millones de usuarios en todo el mundo, mostrando casi siempre aquello que es de tu interés. "El único que me conoce de verdad...", manifiesta una usuaria. Algo que indudablemente ha posicionado a la aplicación por encima de alternativas de la competencia como los Instagram Reels o YouTube Shorts.

El tiempo se acaba y, si no hay novedades, el 19 de enero Estados Unidos dirá adiós a la plataforma TikTok.