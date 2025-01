Una veterinaria aclara si hay que ponerle abrigos a los perros para salir a la calle

La bajada de temperaturas y el frío invernal hace imprescindible el hecho de abrigarse adecuadamente si no queremos pasar frío por la calle. Sacar a pasear al perro por la mañana puede convertirse en todo un reto con las calles y los coches helados, con lo que conviene salir preparados.

Eso sí, nosotros no somos los únicos que sentimos el frío, las mascotas también lo padecen. Normalmente, su pelaje las protege de las bajas temperaturas, aunque en algunos casos no es suficiente para afrontar el frío invernal cuando se torna más gélido.

Para afrontar el frío, ¿necesitan los perros llevar abrigo? Esta es la pregunta que se hacen muchos, y que suele generar controversia. Mientras algunos optan por abrigar a sus mascotas, otros critican esta práctica. Es por ello que la veterinaria y tiktoker María VetiCan ha respondido a la pregunta.

En su canal de Tiktok, @mariavetican, en el que acumula más de medio millón de seguidores, comenta que abrigar a un perro depende de varios factores. La raza, el tipo de pelaje, la edad, el tamaño o el estado de salud del perro son algunas de las variables a tener en cuento. “Muchos critican esta práctica diciendo que son animales, que son duros, que ellos aguantan el frío, que el pelo los protege, los termorregula, que en la naturaleza no lo necesitarían. Y, en definitiva, que es una estupidez ponerles un abriguito”, introduce.

“Pues bien, no estoy de acuerdo. Como a todo en esta vida, hay que echarle un poco de sentido común, señores. Primero, depende de ese perro en concreto y de qué raza sea. Creo que todos llegamos a la lógica de que hay razas más preparadas para el frío o que incluso han nacido para ello. Por ejemplo, razas nórdicas como el husky o el samoyedo no necesitan un abrigo. O razas como la mía, un border collie, que tiene bastante pelo y encima es de doble manto, así que en invierno tiene más lana”, añade.

Eso sí, María argumenta que hay muchas otras razas que no están preparadas para el frío: “Algunas tienen la piel superfina y no tienen el pelo ni tan largo, ni tan grueso, ni tan tupido…, ni tienen doble manto”.

"No juzgues"

La raza no es el único factor que influye en si el perro necesita una capa extra para no pasar frío, por ello es importante no juzgar a los que deciden abrigar a sus mascotas. “Independientemente de la raza, no juzgues, porque influyen más factores: puede que ese perro sea muy viejito y ya no termorregule bien, que esté enfermo, que tenga el sistema inmune débil y haya que abrigarlo…”, razona.

“De sentido común, si tú notas que tu perro pasa frío…, abrígalo. Mi perro es lo primero y lo que quiero es que mi perro esté bien. Me da igual lo que me diga cualquier desconocido por ahí. Si yo viera que a mi perro le cuesta salir de casa, que tirita, que enferma más en invierno, pues le abrigaría, me da igual la raza. En estos casos no es humanizarle, es cubrir una necesidad y darle bienestar, que es lo que tienes que hacer. Así que olvídate de lo que digan los demás, no es blanco o negro, cuida y preocúpate de tu perro”, concluye la veterinaria.